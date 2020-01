Novogodišnje odluke: Skromna Petra Nižetić podsjeća nas na jednu zaboravljenu vrlinu

View this post on Instagram

Zahvalnost - to je riječ koju želim u Novoj godini stalno iznova ponavljati. Što više zahvaljivati i vraćati, što manje kumiti i uzimati. 🙏🏼 Zahvalna što sam imala prilike postati majka i što imam zdravo dijete - još uvijek na momente nisam svjesna pa se uštipnem. 🤪 Zahvalna što imam pored sebe muža koji me cijeni i voli onakvu kakva jesam i što me svaki dan inspirira da budem bolja verzija sebe. I što je tata s velikim T. 💪🏼 Zahvalna na svojoj obitelji koju sam na drugom kraju svijeta naučila voljeti još više. Bome smo upoznali virtualni život u svoj svojoj punini. I moja baka, Jozina prabaka, u 86. godini je naučila koristiti whats app. 🤖 Zahvalna što sam stvorila dom u bijelome svijetu i što sam pronašla svoje sestre koje su debelo doprinjele tome. Znate koje ste. 👯‍♀️👯‍♀️ Zahvalna što je kraj godine bio vatromet emocija u krugu obitelji i prijatelja i što se Jozo pokazao kao svjetski putnik i mali partijaner na mamu i tatu. 🎉 Zahvalna za svaku uspomenu, susret, putovanje, miris, okus zbog kojih se vrijedi svako jutro ustati. 🦋 Zahvalna što najbolje tek dolazi. Sretna vam Nova 2020. 💌