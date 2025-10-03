Novo poglavlje: Nakon brisanja fotografija na Instagramu Izabel Kovačić najavila novosti

'Nakon dvije godine zatvaramo jedno poglavlje s vizijom stvaranja idućeg, većeg i novog. Hvala vam na podršci i vjernosti. Ostanite s nama zbog uzbudljivih novih događaja', poručila je Izabel Kovačić svojim kupcima i obožavateljima na Instagramu.

Velika promjena je došla nakon što se Izabel početkom svibnja pohvalila time što je njezin brend zasjao na reklami popularnog Times Squarea u New Yorku .

ekološka održivost

Nakon velikog 'reseta', slijedi svježi početak - Instagram profil otkriva da je jesensko‑zimska kolekcija na horizontu. 'Od samog početka, IZAKOVA je više od odjeće. Za nas stvaranje znači njegovanje. Ideja, materijal, emocija. Kao što se herbarij pažljivo sastavlja, list po list, svaka kolekcija se gradi polako, svjesno, s ljubavlju', stoji u najavi u jednoj od novih objava.

Prisjetimo Izabel je brend IZAKOVA pokrenula krajem 2023. godine nakon što je već razvila sestrinski brend Lunilou. Nit vodilja je ekološka održivost u svemu što stvaraju. 'Ovaj posao je moj posao iz snova i na njega gledam kao na svoj mali životni projekt, tako da uživam u svakom kreiranju, biranju materijala, snimanju kolekcije, posjetu tvornicama, ma u apsolutno svemu', priznala je ranije za tportal.