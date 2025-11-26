POBJEGLA U MEKSIKO?

Novi skandal potresa Miss Universe: Izdan nalog za uhićenje suvlasnice izbora

N. Sa

26.11.2025 u 22:03

Anne Jakapong Jakrajutatip
Anne Jakapong Jakrajutatip Izvor: EPA / Autor: RODRIGO SURA
Tajlandski sud izdao je nalog za uhićenje Anne Jakapong Jakrajutatip, suvlasnice Miss Universe organizacije i čelnice tvrtke JKN Global Group, nakon što se nije pojavila na sudu u Bangkoku gdje joj se sudi zbog prijevare

Prema pisanju France 24 i The Independent, slučaj se odnosi na tužbu plastičnog kirurga koji je još 2023. optužio Annu Jakapong Jakrajutatip da ga je prevarila i prikrila ključne informacije dok ga je nagovarala da investira u njezinu kompaniju.

Sud u izjavi navodi kako je 'optužena pozvala tužitelja na ulaganje iako je znala da mu ne može vratiti novac u dogovorenom roku'.

Jakrajutatip je ranije bila puštena uz jamčevinu, no u utorak se nije pojavila na izricanju presude u predmetu vrijednom 930 tisuća dolara.

Anne Jakapong Jakrajutatip Izvor: EPA / Autor: MIGUEL LEMUS

Sud je zbog njezina izostanka, a o kojem nije obavijestila sud, procijenio da postoji opasnost od bijega. Lokalni mediji javljaju da je napustila zemlju i otputovala u Meksiko. Zbog svega je izricanje presude pomaknuto na 26. prosinca.

Miss Universe organizacija ranije je poručila da su 'pravni postupci potpuno odvojeni od funkcioniranja izbora', no nimalo ne pomaže što vijest o nalogu za uhićenje dolazi usred niza skandala koji su posljednjih tjedana narušili ugled ovog natjecanja .

