Novi skandal potresa Miss Universe: Izdan nalog za uhićenje suvlasnice izbora

Prema pisanju France 24 i The Independent, slučaj se odnosi na tužbu plastičnog kirurga koji je još 2023. optužio Annu Jakapong Jakrajutatip da ga je prevarila i prikrila ključne informacije dok ga je nagovarala da investira u njezinu kompaniju.

Sud u izjavi navodi kako je 'optužena pozvala tužitelja na ulaganje iako je znala da mu ne može vratiti novac u dogovorenom roku'.

Jakrajutatip je ranije bila puštena uz jamčevinu, no u utorak se nije pojavila na izricanju presude u predmetu vrijednom 930 tisuća dolara.

Sud je zbog njezina izostanka, a o kojem nije obavijestila sud, procijenio da postoji opasnost od bijega. Lokalni mediji javljaju da je napustila zemlju i otputovala u Meksiko. Zbog svega je izricanje presude pomaknuto na 26. prosinca.

Miss Universe organizacija ranije je poručila da su 'pravni postupci potpuno odvojeni od funkcioniranja izbora', no nimalo ne pomaže što vijest o nalogu za uhićenje dolazi usred niza skandala koji su posljednjih tjedana narušili ugled ovog natjecanja .