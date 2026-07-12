Nove napete epizode 'Nasljednika': Zbog Daljanovog plana Yildiz je prisiljena na bijeg

Turska serija 'Nasljednik', koja na malim ekranima vješto spaja zabranjenu ljubav, zakopane obiteljske tajne i nemilosrdna pravila tradicije, ovog tjedna donosi nove, iznimno uzbudljive epizode. Nakon niza intriga oko unosnog rudarskog projekta i pokušaja preuzimanja moći, napetost u konaku doseže svoj vrhunac. Dok je Serhat očajnički pokušavao zaštititi svoju obitelj i uspostaviti kontrolu nad zamršenom situacijom između Melek i Yildiz, sve je krenulo u neočekivanom smjeru...
Jildiz (Biran Damla Yilmaz) se žrtvovala kako bi spasila Serhata (Ilhan Sen) te je otišla s Daljanom (Ozan Çelik), koji je već dugo zaljubljenu nju i koji je prisiljava na brak. Dok su u konaku pokušavali shvatiti što se dogodilo, Serhat je otišao do njezine obitelji te s Jildizinim bratom krenuo u očajničku potragu za njom.
Potraga za Jildriz postat će utrka s vremenom jer Daljan priprema prisilno vjenčanje. Serhat i Ašır, unatoč međusobnim sukobima, prisiljeni su udružiti snage kako bi je pronašli prije nego što bude prekasno.
Serhat će uspjeti pronaći Yıldız, no njihov bijeg završava novim opasnim obračunom. Nakon dramatičnog spašavanja Yildiz će se vratiti u konak, gdje priznaje da je Melek surađivala s Daljanom kako bi je udaljila iz Serhatova života. To će uzdrmati odnose.
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Sukob prijeti krvoprolićem
Dok će se Serhat suočiti s Melekinom izdajom, sukob između obitelji dodatno će eskalirati. Ašır će zahtijevati da Daljan plati za ono što je učinio, a Serhat će se naći pred odlukom koja će odrediti njegovu čast, budućnost i sudbinu svih koji ga okružuju.
Yildiz će se oporavljati od svega što je proživjela, ali posljedice njezine žrtve tek će doći na naplatu. Serhat će morati odlučiti kome će vjerovati i kako će riješiti sukob koji prijeti novim krvoprolićem.