Nove napete epizode 'Nasljednika': Zbog Daljanovog plana Yildiz je prisiljena na bijeg

Jildiz ( Biran Damla Yilmaz ) se žrtvovala kako bi spasila Serhata ( Ilhan Sen ) te je otišla s Daljanom (Ozan Çelik) , koji je već dugo zaljubljenu nju i koji je prisiljava na brak . Dok su u konaku pokušavali shvatiti što se dogodilo, Serhat je otišao do njezine obitelji te s Jildizinim bratom krenuo u očajničku potragu za njom .

Potraga za Jildriz postat će utrka s vremenom jer Daljan priprema prisilno vjenčanje . Serhat i Ašır, unatoč međusobnim sukobima, prisiljeni su udružiti snage kako bi je pronašli prije nego što bude prekasno.

Serhat će uspjeti pronaći Yıldız, no njihov bijeg završava novim opasnim obračunom . Nakon dramatičnog spašavanja Yildiz će se vratiti u konak, gdje priznaje da je Melek surađivala s Daljanom kako bi je udaljila iz Serhatova života. To će uzdrmati odnose .

Sukob prijeti krvoprolićem



Dok će se Serhat suočiti s Melekinom izdajom, sukob između obitelji dodatno će eskalirati. Ašır će zahtijevati da Daljan plati za ono što je učinio, a Serhat će se naći pred odlukom koja će odrediti njegovu čast, budućnost i sudbinu svih koji ga okružuju.

Yildiz će se oporavljati od svega što je proživjela, ali posljedice njezine žrtve tek će doći na naplatu. Serhat će morati odlučiti kome će vjerovati i kako će riješiti sukob koji prijeti novim krvoprolićem.