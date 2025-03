Nove epizode 'Dosjea Jarak' idu 'odmah u glavu': 'Radimo na kracima srpske mafije u Hrvatskoj'

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Gledatelje je, tijekom pet epizoda druge sezone 'Dosjea Jarak' posebno šokirala priča o Srđanu Mlađanu. 'Neki su nam rekli da od njih imaju i noćne more zbog toga što se epizode bave iznimno brutalnim, suludim, a opet tako stvarnim ubojstvima koja je počinio čovjek koji bi uskoro trebao izići na slobodu. Imamo ekskluzivnu ispovijest čovjeka koji je Mlađanu bio kum u zatvoru i koji tvrdi - on ne spava, već planira nova ubojstva. Te dvije epizode su kao triler isprepletene jezom, snažnom emocijom i stvarno neočekivanim izjavama', zaključuje suautor 'Dosjea Jarak'.

'Mi otkrivamo skriveno'

Sjajna ekipa 'Dosjea Jarak', zaključuju autori dokumentarnog serijala, mora biti složna pri odabiru tema za nove epizode.

'Što intrigantnije, to bolje. Moramo se složiti međusobno da je tema dovoljno neispričana, namjerno ili ne, sa svojim joj pristupom moramo otvoriti krak kojim se kasnije, ako ima volje, trebaju baviti institucije. Mi nismo detektivi, istražitelji, patolozi, oni koji ekshumiraju ili rade bilo čiji posao. Mi otkrivamo skriveno, analiziramo ono što je na stolu, nudimo onima koji imaju što reći da kažu i imamo veliko poštovanje prema žrtvama i obiteljima. Poštujemo iznad svega i gledatelje i donosimo samo one teme iza kojih naš mali, ali vrlo energični tim stoji svojim integritetom. Kad smo spremni to uložiti, onda znate da mislimo na svaki detalj. Dakle, intrigantno, uzbudljivo, važno za društvo i pojedinca - dobro je došlo u naš Dosje', zaključio je Andrija Jarak.