Najdugotrajnija animirana serija u povijesti već je nekoliko puta pokazala proročanske moći pa je već nazivaju 'Nostradamusom pop kulture'

U četvrtoj sezoni, u epiziodi nazvanoj 'Marge in Chains', stanovnici Springfielda pomame se za novim sokovnikom. Na pokretnoj traci proizvodne linije radi bolesni azijski radnik koji kiše na pošiljke pa u Springfieldu izbija epidemija gripe nazvane 'Osaka gripa'.

Skupina stanovnika pred klinikom traži lijek, no sve što im liječnik koji im se obraća s balkona može ponuditi je ležanje i odmaranje u krevetu i placebo. Gomila počne ljuljati kamion parkiran pred klinikom, vjerujući da se u njemu skriva spasonosni lijek, ali iz njega ispada sanduk s oznakom 'pčele ubojice'. Sanduk se razbija, a iz njega izlijeće roj pčela.

No prošle je srijede priznao sličnost odogovorajući na tweet jednog korisnika koji je primijetio da je epizoda predvidjela 2020. godinu.

'Ideja da bi netko to zlouporabio za nekakvu azijsku zavjeru s koronavirusom izgleda mi užasno i mislim da je pregrubo prebacivati odgovornost na Aziju', rekao je Oakley.

Nije ovo prvi put da je popularna animirana serija predvidjela događaje ili stvari iz budućnosti.

Prije dvadeset godina u epizodi nazvanoj 'Bart to the Future' šalili su se s Bartovom sestrom Lisom koja je postala predsjednica nakon 'predsjednika Trumpa', a Lady Gaga je svoj let tijekom koncerta kojeg pamtimo s poluvremena Super Bowla 2017. animirana odradila pet godina ranije pred stanovnicima Springfielda.

Smart watch kakav je Apple počeo prodvati u travnju 1995. godine, u 'Simpsonima se pojavio još 1995. godine, a prodaju Disneyu velikog dijela tvrtke 21st Century Fox, koji je bio u vlasništvu studija 20th Century Fox, predvidjeli su 20 godina ranije.