Njegov život bio je poput filmske drame: Blistav uspon i spektakularan pad dizajnera koji je mijenjao modni svijet

Uđite u bilo koju veću robnu kuću i za trenutak bit ćete okruženi moćnim modnim brendovima koje su stvorili vrhunski američki dizajneri: Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren, Donna Karan. Svoja modna carstva stvorili su korištenjem svojih zvučnih imena za linije odjeće nižih cijena te potpisivanje profitabilnih ugovora o licenciranju. No prije svih njih bio je Roy Halston Frowick, poznat i jednostavno kao Halston, dizajner koji je ostvario nevjerojatan modni uspjeh i nakon toga doživio spektakularan pad

Tema istoimene Netflixove miniserije u kojoj glumi Ewan McGregor, Halston, postao je jedan od prvih američkih dizajnera koji je svoj brend podijelio na različite cjenovne kategorije. Takvom poslovnom odlukom u pravilu nedostižne dizajnerske komade učinio je dostupnima širim masama. No iako se Halstonov stil činio vrlo jednostavan, njegov odnos s modnom industrijom bio je sve samo ne takav.

No privatni život dizajnera bio je sve samo ne skroman i decentan. Zapravo, za sliku modnog dizajna kao glamurozne i uzbudljive profesije uvelike je zaslužan Halston. Tijekom svoje najveće popularnosti bio je 'na vrhu modnih revija', kako je jednom prilikom napisao izdavač Women's Wear Dailya, John Fairchild. U legendarnom Studiju 54 družio se s Biancom Jagger i Andyjem Warholom. Svjetski poznati disko klub postao je i izložbeni prostor za Halstonove dizajne, ali i pozornica za njega samoga. Često je dolazio ondje u pratnji lijepih žena i modela, poznatih kao Halstonettes.

Njegova luksuzna linija bila je Halston Ltd.. Smještena na njujorškoj aveniji Madison, mogla se pohvaliti ekskluzivnim popisom kupaca koji je uključivao filmske i televizijske zvijezde poput Lauren Bacall, Grete Garbo, Lize Minelli i Elizabeth Taylor. U međuvremenu je butik Halston Originals prodavao haljine robnim kućama diljem zemlje, a cijene su se kretale od 150 do preko 1000 američkih dolara. A u tvrtki Halston International dizajner je stvorio sastavne pletene dijelove – ne kolekcije, već pojedinačne odjevne predmete poput dolčevita, kompleta džempera, košulja i kaputa – koje su kupci mogli kombinirati i prilagoditi svom stilu.

Nakon što je poslovni konglomerat Norton Simon Inc. 1973. godine preuzeo Halstonove tvrtke on je ostao vodeći dizajner mnogih svojih kolekcija. Radio je ludim, frenetičnim tempom kreirajući sve oprave za američke sportaše povodom zimskih i ljetnih Olimpijskih igara 1976. godine te izrađujući kostime za baletnu produkciju 'Lucifer' Marte Graham. Proizvodi koji su nosili njegovo ime uključivali su parfeme, putne torbe, posteljinu, kapute, kabanice, pa čak i perike. Do 1983. godine tvrtka Halston Enterprises ostvarila je godišnju prodaju od oko 150 milijuna dolara.