Nives Ivanišević starom fotografijom prisjetila se voljene mame Vesne

Radijska voditeljica i supruga Gorana Ivaniševića sa svojim pratiteljima na Instagramu nerijetko podijeli detalje iz svog privatnog života, a sada se pohvalila s maminom fotografijom nastaloj u eri ludih 70-ih

'Ima jedna žena... Koja nikad nikom ništa loše nije napravila. Koja je uvijek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrška u svim trenucima i uvijek tražila ono dobro u ljudima, čak i kad nitko drugi to nije mogao vidjeti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog čovjeka, nije mogla podnijeti tuđu patnju i bol, radije bi to preuzela na sebe. A kao mama... Puna kuća smijeha, puna kuća sreće, stalna pažnja usmjerena na centar svijeta (mene i brata).

Ona mama za koju možeš reći: 'E da je barem to moja mama.' E, pa bila je moja (naša) i samo moja (naša) i ostavila mi je toliko lijepih uspomena, da živim tri života i dalje bih se mogla sjećati lijepih stvari. Zato glava gore, kao što bi ona to voljela i tražila od mene i ako me nešto naučila to je da budem jaka i kad se lomim. Sreću je uvijek tražila u malim stvarima i veselila se iskreno kao dijete. Sreća drugih njoj je bila lajtmotiv života. Hvala', napisala je tad.