Nisu mogli odoljeti: Ovako su Kate Middleton i William reagirali na zaruke Taylor Swift

Vijest o zarukama Taylor Swift i NFL zvijezde Travisa Kelcea odjeknula je diljem svijeta, a među onima koji su reagirali bili su i princ William i Kate Middleton

Princ i princeza od Walesa trenutno su u Balmoralu, ali i iz Škotske se pomno prate sve vijesti o njima omiljenoj pjevačici Taylor Swift. Pa nimalo ne čudi što nisu mogli odoljeti objavi o njenim zarukama s Travisom Kelceom.

Kraljevski par bio je među brojnim poznatim osobama koje su ‘lajkale’ zajedničku objavu para na Instagramu, na kojoj Kelce kleči i prosi pjevačicu u romantičnom vrtu. Dugogodišnje poznanstvo Princ William, 43, i sam je dobro upoznat s pop zvijezdom – njihovi susreti događali su se i ranije. Još 2013. Swift je na humanitarnoj večeri u Kensingtonskoj palači nagovorila princa da s Jon Bon Jovijem zapjeva pjesmu Livin’ on a Prayer. William je kasnije priznao da je bio jako nervozan, iako se izvana trudio izgledati opušteno.

Swift se kasnije prisjetila tog trenutka u The Graham Norton Showu, rekavši kako je William bio vidno uzbuđen i da ju je doslovno povukao na pozornicu. 'Rekao je: moraš sa mnom, moraš sa mnom, i ja sam pristala. I odjednom smo pjevali Bon Jovijev hit. To je bilo nevjerojatno', izjavila je. Uspomene s Wembleya Prošlog ljeta princ je sa svojim najstarijim dvoje djece, princem Georgeom i princezom Charlotte, bio na Taylorinom koncertu na Wembley stadionu. Britanski mediji tada su zabilježili kako je nasljednik prijestolja, opušten i nasmijan, zaplesao na pjesmu Shake It Off, dok su djeca uživala u jednom od najvećih glazbenih spektakala godine.