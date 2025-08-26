Nisu mogli odoljeti: Ovako su Kate Middleton i William reagirali na zaruke Taylor Swift

Vijest o zarukama Taylor Swift i NFL zvijezde Travisa Kelcea odjeknula je diljem svijeta, a među onima koji su reagirali bili su i princ William i Kate Middleton
Princ i princeza od Walesa trenutno su u Balmoralu, ali i iz Škotske se pomno prate sve vijesti o njima omiljenoj pjevačici Taylor Swift. Pa nimalo ne čudi što nisu mogli odoljeti objavi o njenim zarukama s Travisom Kelceom.
Kraljevski par bio je među brojnim poznatim osobama koje su ‘lajkale’ zajedničku objavu para na Instagramu, na kojoj Kelce kleči i prosi pjevačicu u romantičnom vrtu.
Dugogodišnje poznanstvo
Princ William, 43, i sam je dobro upoznat s pop zvijezdom – njihovi susreti događali su se i ranije. Još 2013. Swift je na humanitarnoj večeri u Kensingtonskoj palači nagovorila princa da s Jon Bon Jovijem zapjeva pjesmu Livin’ on a Prayer. William je kasnije priznao da je bio jako nervozan, iako se izvana trudio izgledati opušteno.
Swift se kasnije prisjetila tog trenutka u The Graham Norton Showu, rekavši kako je William bio vidno uzbuđen i da ju je doslovno povukao na pozornicu. 'Rekao je: moraš sa mnom, moraš sa mnom, i ja sam pristala. I odjednom smo pjevali Bon Jovijev hit. To je bilo nevjerojatno', izjavila je.
Uspomene s Wembleya
Prošlog ljeta princ je sa svojim najstarijim dvoje djece, princem Georgeom i princezom Charlotte, bio na Taylorinom koncertu na Wembley stadionu. Britanski mediji tada su zabilježili kako je nasljednik prijestolja, opušten i nasmijan, zaplesao na pjesmu Shake It Off, dok su djeca uživala u jednom od najvećih glazbenih spektakala godine.
I sam Travis Kelce kasnije se prisjetio tog susreta u svom podcastu New Heights, koji vodi s bratom Jasonom, bivšim igračem Philadelphia Eaglesa. Jason je izjavio da ga je najviše oduševila princeza Charlotte, dok je Travis dodao: 'Bila je prava zvijezda. Imala je vatru u sebi, postavljala pitanja i pokazala karakter. Obožavam kad roditelji potiču djecu da budu prisutna i glasna.'
Među prvima reagirali
Sada, kada su Swift i Kelce objavili zaruke uz fotografije prstena i emotivnog trenutka prosidbe, William i Kate bili su među prvima koji su javno reagirali. Iako se nisu oglasili riječima, njihov 'lajk' govori dovoljno – kraljevski par očito cijeni pop princezu i njezinu vezu s Kelceom, sportskom zvijezdom koja je bliska i njihovim prijateljima iz sportskog svijeta.