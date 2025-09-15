BACILA SE NA POSAO

Ništa ne prepušta slučaju: Sandra Bagarić otkrila kako 'teše' figuru

M.D.

15.09.2025 u 22:07

Sandra Bagarić
Sandra Bagarić Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Bionic
Reading

Sandra Bagarić na Instagramu je otkrila da se u prosincu vraća mjuziklu Jalta, Jalta te da u iduća dva mjeseca intenzivira treninge kako bi ponovno stala u stari kostim

Sandra Bagarić poznata je po svom besprijekornom izgledu i vedroj energiji kojom zrači gdje god se pojavi. Na društvenim mrežama nerijetko dijeli trenutke iz privatnog života.

vezane vijesti

Bacila se na posao

U novoj objavi na Instagramu Sandra Bagarić najavila je kako se u prosincu vraća mjuziklu Jalta, Jalta te da joj je cilj u sljedeća dva mjeseca stati u scenski kostim iz 2009.godine, pa je pojačala tjelovježbu i rad na formi. Objavom niza fotografija snimljenih uz more pokazala je dio rutine kojom 'teše' figuru, a pratitelji su je nagradili nizom pohvala i podrške uoči novih izvedbi.

U opisu uz niz fotografija koje pokazuje kako vježba, Sandra je poručila: 'Kažu u 12. mjesecu idu Jalte. Kostim je iz 2009. godine. Valja stati u njega pa hajde, Sandra, sad na posao tesanja figure, imam dva mjeseca.' Sandra i inače redovito dijeli trenutke nakon jutarnjih treninga i trčanja, ističući važnost kondicije za scensku izdržljivost i kvalitetu nastupa.

Jalta, Jalta jedan je od najomiljenijih naslova Kazališta Komedija te dugogodišnji repertoarni hit, a predstava u novijim postavama nosi redateljski pečat Vlade Štefančića i njegove nasljedne ekipe, s dirigiranjima Krešimira Batinića i Davora Kelića. Publika tako u prosincu može očekivati nove termine izvedbi, a detalji se tradicionalno objavljuju na službenim kanalima kazališta.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVA U MAJČINSTVU

UŽIVA U MAJČINSTVU

Kako samo uživaju: Zvijezda 'Kumova' otkrila rijetke obiteljske trenutke
PRIJEDLOZI RJEŠENJA

PRIJEDLOZI RJEŠENJA

Povlačenje ili kompromis: Nastup Izrael na Euroviziji 2026. je vrlo neizvjestan
OTVORILA DUŠU

OTVORILA DUŠU

Emma Heming o najtežoj životnoj odluci: Preseljenje Brucea Willisa bilo je nužno

najpopularnije

Još vijesti