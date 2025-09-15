Ništa ne prepušta slučaju: Sandra Bagarić otkrila kako 'teše' figuru

Sandra Bagarić poznata je po svom besprijekornom izgledu i vedroj energiji kojom zrači gdje god se pojavi. Na društvenim mrežama nerijetko dijeli trenutke iz privatnog života.

U novoj objavi na Instagramu Sandra Bagarić najavila je kako se u prosincu vraća mjuziklu Jalta, Jalta te da joj je cilj u sljedeća dva mjeseca stati u scenski kostim iz 2009.godine, pa je pojačala tjelovježbu i rad na formi. Objavom niza fotografija snimljenih uz more pokazala je dio rutine kojom 'teše' figuru , a pratitelji su je nagradili nizom pohvala i podrške uoči novih izvedbi.

U opisu uz niz fotografija koje pokazuje kako vježba, Sandra je poručila: 'Kažu u 12. mjesecu idu Jalte. Kostim je iz 2009. godine. Valja stati u njega pa hajde, Sandra, sad na posao tesanja figure, imam dva mjeseca.' Sandra i inače redovito dijeli trenutke nakon jutarnjih treninga i trčanja, ističući važnost kondicije za scensku izdržljivost i kvalitetu nastupa.

Jalta, Jalta jedan je od najomiljenijih naslova Kazališta Komedija te dugogodišnji repertoarni hit, a predstava u novijim postavama nosi redateljski pečat Vlade Štefančića i njegove nasljedne ekipe, s dirigiranjima Krešimira Batinića i Davora Kelića. Publika tako u prosincu može očekivati nove termine izvedbi, a detalji se tradicionalno objavljuju na službenim kanalima kazališta.