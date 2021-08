Nina Badrić ponovno izazvala pomutnju na društvenim mrežama i otkrila bez kojeg luksuza ne može zamisliti život

Naša pjevačka diva još uvijek gušta na Hvaru gdje je prije nekoliko godina kupila stan u samom centru pored crkve. Naprosto toliko cvjeta u posljednje vrijeme, a ovog puta opet u jednodijelnom crvenom kupaćem kostimu kojeg nosi već nekoliko sezona, a koji neodoljivo podsjeća na one koje su nosile spasiteljice u kultnoj seriji 'Baywatch'

'Pa to mi je prirodno nekako došlo, super mi je. Osjećam se bistro, zdravo, odlično i nisam umorna. Prije kad bih znala pojesti komad mesa onda bi dva sata odspavala, a sad sam čila, mila, vesela. Čak mi je i maserka rekla da mi je bolji tonus kože', priznala je ranije za Novu TV .

Pjevačica pokazuje da stvarno zna uživati i iskoristiti more do maksimuma, ovog puta nasmijana i sretna opet je zablistala u jarkocrvenom kupaćem kostimu jednodijelnog kroja koji laska njenoj ženstvenoj figuri. Fotografiju je popratila stihovima iz Oliverove skladbe: 'Nebom plovi dan modro more ljulja'.