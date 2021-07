Nina Badrić otkrila kako za nju izgleda savršena nedjelja, a obožavateljima za oko zapele njezine noge u kratkoj haljinici

Nakon koncerata u Splitu i Varaždinu, Nina Badrić vikend je odlučila iskoristiti za opuštanje i uživanje u društvu najdražih joj osoba. A gdje se i s kime družila, pohvalila se na svom Instagram profilu

Bilo je to doista dobro društvo i najbolje provedena nedjelja, a u ekipi su se našli sami glazbenici - sestre I vana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac te Alan Hržica , s kojima je osim glazbe, povezuje i vjera. Naravno, oni nisu bili sami, već sa svojim obiteljima i najmlađim članovima.

Budući da je haljina dužine do polovice bedra, zbog čega su njezine noge bile u prvom planu, a to su odmah primijetili njezini obožavatelji koji su istog trena krenuli joj dijeliti komplimente. Nina Badrić je uz to tek napisala: 'Savršena nedjelja'.