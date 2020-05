Da ja majka najvažnija osoba u životima sviju dobro je poznato, stoga i ne čudi da postoji dan posvećen upravo njima i obilježava se svake godine druge nedjelje u svibnju. Društvene mreže postale su idealna platforma za najljepše stihove upućene dragim majkama, a iako ih možda dijele i kilometri, ni poznate osobe nisu odoljele da im se javno zahvale

Podužu posvetu mami Ani imala je splitska pjevačica Severina Kojić, koja je svojoj majci poručila: 'Ovo je moja mama, 'ko god je upozna, svi je vole - vesela, okretna, lucidna, duhovita, da ne nabrajam... i to sa sve svoje 82 godine. Kad je nije bilo kući, to je za mene bila kuća bez srca. U najtežim trenucima mog života je uvijek bila briljantno točna: 'Ćerce, slušaj, samo naprid i ne misli na jučer. To je prošlo, a šta je prošlo, prošlo je... Ej dušo (zove me na telefon) reci mi di si? Jesi jela? Biće nisi? Alo, sad me zvala jedna da nešto pišu o tebi. A ja joj kažem: 'Boga ti, a da o kome će'?