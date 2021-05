Nikolina Ristović iskreno progovorila o svađi sa Severinom: 'Stvarno nisam imala nikakvu lošu namjeru'

Voditeljski dvojac Mia Kovačić i Ida Prester u novoj epizodi serijala 'Fakap' ugostili su kolegicu s malih ekrana, Nikolinu Pišek Ristović, a tim je povodom iz svog novog zagrebačkog stana progovorila o svađi sa Severinom

' Ako može netko slučajno poslati poruku Severini, da slučajno pogleda ili tako nešto - stvarno mi je žao. Stvarno nisam imala nikakvu lošu namjeru i stvarno nije bilo do mene, nisam imala utjecaj na to hoće li se taj prilog emitirati ili ne. I stvarno suosjećam s tvojom boli u to vrijeme i sada, baš mi je žao', izjavila je Nikolina referirajući se na svoj TV angažman i priču o njezinom razvodu.