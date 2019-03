Nikad nije izgledala bolje: Doris Pinčić pohvalila se zavidno vitkom figurom

Radijska i televizijska voditeljica, Doris Pinčić Rogoznica u lipnju prošle godine postala je majka po drugi put. Donijela je tada na svijet djevojčicu Gitu. Užurbani tempo i brz povratak na posao, kod Doris su rezultirali sjajnom figurom

'Dobro je rekreirati se na bilo koji način iz više razloga. Naše tijelo nije stvoreno da samo sjedi i leži, a ja prva nisam neki ultrasportski tip, ali se toliko dobro osjećam kad vježbam i to je način da kažem hvala mom tijelu koje me tako dobro služi svaki dan. Trčanje je specifično jer se vrlo brzo napreduje i zato čovjeku daje veliki osjećaj zadovoljstva. Meni trčanje najviše služi kao psihičko rasterećenje, doslovno imam dojam da iznojim sve što me tišti i vratim se čista i kao nova', kazala je za tportal slavna RTL-ovka.