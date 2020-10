Nije sve kako se čini: Veza s osam godina starijom Katie Holmes nije naišla na odobravanje cijele obitelji - mlađahni kuhar sada je u problemu

Iako bi se po njihovom ponašanju dalo zaključiti kako ništa ne može narušiti i poljuljati njihovu ljubav, čini se da i nije sve tako idealno u vezi Katie Holmes i Emilija Vitola Jr. Kako doznaju američki mediji, veza sa starijom holivudskom glumicom nikako se ne sviđa njegovoj majci, koja nije odobrila ni potez mladog kuhara da zbog Katie Holmes preko telefona raskine zaruke

Činjenica da je zbog Katie Holmes , točnije saznanja da će njihove paparazzo fotografije biti objavljene na naslovnicama svih časopisa, raskinuo brzinski zaruke, iznenadila je mnoge, no Emilio Vitolo Jr. , mladi kulinarski šef iz New Yorka time se niti najmanje ne zamara.

On uživa u ljubavi sa svojom novom odabranicom, iako se to ne sviđa ni njegovoj mami, Lourdes Vitolo koja je, kako doznaju američki mediji, bijesna zbog cijele situacije u koju se upleo njezin sin. Naime, mama Vitolo ni u snu nije očekivala od svog mezimca da će na tako ružan način, početkom rujna, okončati svoje zaruke s dizajnericom Rachel Emmons, s kojom je bio posljednjih 18 mjeseci zaručen, i to samo nekoliko sati prije negoli su paparazzo fotografije s Katie Holmes obišle svijet.