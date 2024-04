Nije se pokorila: Umjesto blještavila, Gillian Anderson odabrala je život daleko od Hollywooda

Pet godina nakon što je Emily Maitlis ‘ispreskakala’ princa Andrewa u intervjuu za BBC Newsnight, koji se pretvorio u pravu katastrofu za njega, inspiriralo je to Netflixove tvorce da snime seriju, a u glavnoj ulozi našla se Gillian Anderson

‘Nikada nisam željela tipizirane uloge. Dapače, pribojavala sam se toga i to je jedan od razloga zbog kojih sam se na kraju preselila u Veliku Britaniju. Ovdje me drugačije doživljavaju kao glumicu, pa je i izbor uloga puno širi’, izjavila je svojedobno Gillian Anderson.

Iako se uvijek pomno priprema, priznala je kako joj je za ulogu novinarke Emily Maitlis trebalo dugo da se uopće natjera pogledati njezin intervju s princem Andrewom, koji je postao prava katastrofa za njega, ali i za cijelu kraljevsku obitelj.

Gillian Anderson Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL







+6 Gillian Anderson Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL

U intervjuu za BBC Newsnight iz 2019., osramoćeni član kraljevske obitelji i miljenik pokojne kraljice Elizabete II negirao je optužbe da je imao seks s maloljetnicom, a potom je ustvrdio da se zbog ‘predoziranja adrenalinom’ u Falklandskom ratu više ne može znojiti. Njegov intervju, koji se na kraju pokazao jednim od najgorih PR poteza u novijoj povijesti, samo je rasplamsao skandal i istaknuo njegovu povezanost s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom te ga više nije mogla spasiti ni majka.

Scoop Izvor: Društvene mreže / Autor: Netflix

Sama Maitlis bila je svjesna prije početka intervjua da ima samo jednu šansu, osobito zbog prijašnjih razgovora novinara BBC-ja s članovima kraljevske obitelji, a koji bi redom završili time da netko dobije otkaz. Znala je da ne smije napraviti grešku, a sve je to Anderson savršeno pohvatala i utjelovila novinarku, iako s njom, pripremajući se za snimanje, nije imala nijedan susret niti su komunicirale. Uloge moćnih žena No za nju to nije bio nikakav problem. Profesionalka kakva jest, besprijekorno je odradila posao jer uloge moćnih žena za nju su kao stvorene: od Margaret Thatcher u ‘Kruni’, Eleanor Roosevelt u ‘Prvoj dami’, preko kriminalistkinje u ‘Padu’ i seksualne terapeutkinje u ‘Sex Educationu’, pa sve do uloge Dane Scully u seriji koja ju je i proslavila: ‘Dosjeima X’ - iako, kako je rekla, na počecima se teško nosila sa samopouzdanjem svojih likova.

‘Puno sam se puta, osobito u 20-ima, u ‘Dosjeima X’ osjećala kao varalica. Osjećala sam kao da imam piskutav glas i nisam znala što, zaboga, napraviti da izgleda kao da imam autoritet.’ Posebna veza s Londonom Gillian Anderson rođena je 9. kolovoza 1968. u Chicagu, u obitelji računalne analitičarke Rosemary Alyce i potpredsjednika Neurofibromatosis Inc. Homera Edwarda Andersona III, vlasnika postprodukcijske tvrtke. Nedugo potom preselili su se na 15 mjeseci u Portoriko, a potom i u London, kako bi njezin otac mogao upisati prestižnu filmsku akademiju.

Tijekom djetinjstva živjela je u sjevernom dijelu Londona, pohađajući i tamošnju školu, da bi se u dobi od 11 godina obitelj odlučila vratiti u Ameriku, točnije u saveznu državu Michigan. Ipak, stan u Londonu nisu prodali, odlučivši tamo provoditi ljetne mjesece. Sama glumica oduvijek je bila vezana uz London te je uvijek govorila da će se jednoga dana vratiti u Veliku Britaniju, što je i napravila 2002. te danas živi u kući u središtu grada sa svoja dva sina, Oscarom i Felixom, iz veze s engleskim biznismenom Markom Griffithsom. Njezina kći iz braka s kanadskim scenografom koji je radio na seriji ‘Dosjei X’, Clydeom Klotzom, Piper, odavno ne živi s njom. Buntovna tinejdžerica Odrastajući u osamdesetim godinama prošlog stoljeća, Anderson je bila buntovna tinejdžerica i jedna od tek nekoliko pankerica u Michiganu.

‘Mnogi tada nisu razumjeli što to radim i zašto odlazim, ali vidjela sam najgore od Hollywooda i znala sam da ću otići čim završi snimanje serije. Teško sam se nosila s time što sam postala toliko popularna u tim godinama. Mrzila sam to i željela sam pobjeći od svega’, otkrila je. No ono što joj je omogućilo odrastanje u Americi i Velikoj Britaniji to je da danas savršeno izgovara i britanski engleski te se, ovisno o potrebi, bez puno muke prebacuje s jednog na drugi naglasak, prilagođavajući se svakoj ulozi. Radila je sve da se ne uklopi Ipak, njezinim roditeljima s njom nije bilo ni najmanje lako jer je bila velika buntovnica, a cijelo vrijeme zapravo se osjećala kao autsajderica.

‘Bilo je trenutaka u kojima mi je bilo doista loše, kad nisam željela napuštati kuću’, izjavila je svojedobno govoreći o odrastanju, a potom je otkrila i da je bila jedna od onih ‘odurnih tinejdžerica s kojima se roditelji muče’ - kosu je obrijala s obje strane glave, stavila piercing u nos i radila apsolutno sve što je mogla da se ne uklopi u sredinu. Koliko je bila uspješna u tome, govori i podatak da su je u srednjoj školi proglasili učenicom koja ima najveće šanse završiti u zatvoru, a uoči maturalne večere uhićena je jer je provalila u školu želeći napuniti sve brave ljepilom. 'Probala je sve čega se mogla dokopati' ‘Grand Rapids je mali republikanski grad u kojem je bilo samo šest pankera. Bili smo stvarno frikovi. Nije to bilo kao u Londonu’, otkrila je Anderson u intervjuu, priznavši da se drogirala i iskradala noću da bi išla na koncerte. Kada je riječ o drogama, nije se ustručavala priznati da je ‘probala sve čega se mogla dokopati’, a iz toga se izvukla zahvaljujući roditeljima koji su je kao 14-godišnjakinju prisilili na psihoterapiju.

Tada je promijenila svoj stav da je nitko ne razumije i ostavila iza sebe autodestruktivno ponašanje, upisala kazališnu akademiju u Chicagu i potom se preselila u New York želeći se ostvariti kao glumica, no isprva je preživljavala konobarenjem. Nikada nije krila da su upravo roditelji najzaslužniji za njezin uspjeh, a najbolji savjet u životu dao joj je upravo otac rekavši joj da što prije nauči kodirati da ne bi bila gladna kruha. Iako ga nije poslušala, to mu nikada nije zamjerila, dapače, cijenila je njegove riječi. U New Yorku za nju 'nije bilo kruha' Shvativši da u New Yorku ne dobiva priliku, spakirala je još jednom kofere i preselila se u Los Angeles, iako je uvijek govorila da tamo nikada neće živjeti. No pogazila je riječ, baš kao i onu kada je rekla da nikada neće snimati televizijske serije. Nakon godinu dana bez ikakvog posla, u dobi od 24 godine dobila je priliku života i to lažući koliko je stara.

Iako su u ulozi ozbiljne mlade znanstvenice željeli stariju glumicu, očarala je producente i dobila priliku koja joj je otvorila vrata - ulogu Dane Scully u ‘Dosjeima X’. Bila je uvjerena da će snimiti tek 13 epizoda, koliko se u to vrijeme snimalo, no nevjerojatni uspjeh serije natjerao je ekipu da snimaju i dalje, pa je na kraju devet godina provela kao legendarna agentica, snimivši između 1993. i 2002. čak 202 epizode. Upravo ta uloga obilježila joj je život, donijela nagrade, ali i otvorila vrata tog začaranog svijeta, a sve to imalo je svoje prednosti i mane. Apsolutno svi su je poistovjećivali s agenticom Scully, zahvaljujući kojoj je osvojila Emmy i Zlatni globus, a kolika je bila zaluđenost njome, govorio je i podatak da ju je muški časopis FHM proglasio najseksi ženom na svijetu.

Autor: Youtube

Sve to utjecalo je na njezin privatni život. Brak sa scenografom ‘Dosjea X’, Clydeom Klotzom, s kojim je dobila kćer, trajao je tek tri godine, a ubrzo nakon toga udala se za autora dokumentarca Juliana Ozannea. No ni taj brak nije potrajao. Kada se razvodila od Ozannea, već je bila u vezi s Markom Griffithsom i trudna s njihovim prvim sinom Oscarom, a potom se rodio Felix. Njih dvoje prekinuli su 2012., kada su dječaci još bili mali, no London više nije napustila. Aktivistkinja i feministkinja Upravo joj je Velika Britanija i odrastanje u njoj bila najveća inspiracija nakon završetka ‘Dosjea X’, pa se posvetila kazalištu - od serije ‘Sumorna kuća’, rađene po romanu Charlesa Dickensa, do ‘Tramvaja zvan čežnja’.

Slavna glumica poznata je aktivistkinja i feministkinja koja se bori za reproduktivna, ali i sva ostala prava žena, a to je pokazala u doba dok je snimala s Davidom Duchovnyjem. ‘Kad smo počeli snimati, on je bio gotovo zvijezda. Prije serije glumio je u filmu s Bradom Pittom, a ja sam bila skroz neiskusna. Radila sam samo na nekoliko drama u kazalištu i imala možda pokoju scenu na filmu. No u trećoj sezoni postali smo ravnopravne zvijezde serije koje su radile jednako naporno i smatrala sam nedopustivim da ne budemo jednako plaćeni. To je bila bitka koju sam morala voditi svake godine iznova.’ Veze sa ženama Osim toga, nikada se nije sramila svoje prošlosti ni svojih ljubavnih veza sa ženama, o čemu je otvoreno progovorila i 2012. za časopis Out. Priznala je tada da joj je u tom razotkrivanju najviše pomogla bivša djevojka, koja je prije nekoliko godina umrla od krvarenja u mozgu, a koju je upoznala tijekom fakulteta te su dulje vrijeme provele u vezi. ‘Eksperimentirala sam, jesam. I ne sramim se toga. Možda nikad ne bih govorila o svojim vezama sa ženama da jedna od njih, moja bivša djevojka, nije preminula. Priznanje naše veze svojevrsna je počast koju ću joj odati.’

I dok je ona poslije tražila ljubav s muškarcima, njezina mlađa sestra Zoe živi u sretnom braku sa ženom. Ona sama smatra se heteroseksualnom, no svih ovih godina ne isključuje mogućnost da jednoga dana ponovno bude sa ženom: ‘Biti lezbijka nikad nije bilo moje opredjeljenje. Uvijek sam znala da, unatoč privlačnosti koju osjećam prema nekoj ženi, više volim muškarce. Zato sam o svojim izletima u homoseksualnost mogla i šutjeti. Ali neću! Otvorit ću se i dati doprinos destigmatizaciji homoseksualaca koji u nekim dijelovima svijeta još uvijek žive u strahu i sanjaju o slobodi.’ Veza s Morganom Posljednja poznata veza bila joj je sa scenaristom i kreatorom Netflixovog hita ‘Kruna’ Peterom Morganom, zahvaljujući kojem je dobila ulogu legendarne britanske premijerke Margaret Thatcher, za koju se pripremala s čak dva vokalna trenera, pokušavajući dobiti što sličniju boju glasa. Njih dvoje nikada nisu zajedno živjeli, iako su bili četiri godine u vezi.