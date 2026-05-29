Nije dobio otkaz, ali u seriji vlada kaos: Evo što se zapravo događa s Tomom Hardyjem u 'MobLandu'

Otkaz je ipak na čekanju! Unatoč višemjesečnim glasinama da se Tom Hardy zbog brutalnih svađa s producentima i nepoštovanja holivudskih legendi neće vratiti u treću sezonu serije 'MobLand', pregovori o njegovom ostanku trenutno su u punom jeku, a procurila je i prava istina o višemjesečnom kaosu na setu

Nakon višemjesečnih glasina da je Tom Hardy dobio otkaz te da se neće vratiti u trećoj sezoni hvaljene kriminalističke serije 'MobLand', magazin Variety objavio je kako su pregovori ipak u tijeku te da britanski glumac, unatoč velikim skandalima na setu, i dalje ostaje u igri. Kreativni nesporazumi sa scenaristima, kašnjenja i sukobi s moćnim holivudskim producentom rezultirali su pravom dramom, no čini se da se traži kompromis koji će glavnu zvijezdu zadržati na ekranu.

Serija 'MobLand' redatelja Guya Ritchieja, koja prati britansku kriminalnu obitelj na čijem su čelu Helen Mirren i Pierce Brosnan, osvojila je gledatelje u prvoj sezoni (dostupna na SkyShowtimeu). Druga sezona već je snimljena, no početak rada na trećoj naišao je na veliki problem - ponašanje Toma Hardyja, koji u seriji glumi gangstera Harryja Da Souzu. 'Zatvara se u prikolicu i glumi moć' Glasine o Hardyjevu otkazu krenule su nakon završetka snimanja druge sezone. Izvori sa seta tvrde da je glumac izluđivao ekipu drastičnim kašnjenjima te odbijanjem izlaska iz svoje prikolice satima, ostavljajući glumačke legende poput Helen Mirren i Piercea Brosnana da ga čekaju unedogled. 'Helen mu je nekoliko puta rekla: Ajde, Tome, već smo dugo ovdje, idemo raditi. Ali nikada nije bila neprijateljski nastrojena prema njemu', rekao je izvor za Variety.

Neki su njegovo ponašanje nazvali klasičnim pokazivanjem moći. S druge strane, izvori bliski Hardyju tvrde da on ujutro naprosto treba vremena 'kako bi pronašao pristup sceni', kao i da to ne radi zlonamjerno. Glumac je navodno bio silno frustriran ponašanjem koautora serije Jeza Butterwortha, koji bi mu scenarije dostavljao samo tjedan dana uoči snimanja, ostavljajući premalo vremena za detaljnu pripremu, a zatim se uopće ne bi pojavljivao na setu da razriješi kreativne nedoumice.

Upsoredbe s Kevinom Costnerom i 'Yellowstoneom' Zbog nedostatka glavnog scenarista, TV redatelji navodno su često ostajali potpuno nemoćni kada bi Hardy tražio prepravke dijaloga i izmjene. 'On je navikao na suradnju s najboljim svjetskim redateljima. Kad pred sobom ima običnog televizijskog redatelja, on ga donekle zna pregaziti jer ga se boje', pojašnjava izvor.

