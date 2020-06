Nevjerojatan potez Toma Cruisea: Na napuštenom zemljištu gradi selo kako bi se snimanje ‘Nemoguće misije’ nastavilo

Holivudska zvijezda trenutno je puna posla, nakon što je odlučio da na napuštenom zemljištu Kraljevske zračne snage u Oxfordshireu u Velikoj Britaniji izgradi improvizirano selo, a sve kako bi se snimanje njegovog filma moglo nastaviti, bez bojazni od zaraze koronavirusom

'Završetak filma već kasni, a trenutno nema nikakvih naznaka da će sve tako skoro vratiti u normalu, stoga je ovo jedini način da se on na kraju ipak završi, ali i da svi budu sigurni. Teško je pronaći i hotelske sobe u ovom trenutku, budući da je većina hotela zatvorena do daljnjega, a kako bi se ubrzalo, neke od najvećih zvijezda morat će živjeti zajedno u kamp kućicama s ostatkom tima. Sve to poprilično je skupo, no Tom uvijek želi biti bolji od drugih', otkrio je izvor blizak filmskoj ekipi.