Nekada je bio idol tinejdžerica diljem svijeta, a evo kako zvijezda 'Karate Kida' izgleda danas

Osamdesetih godina, kad je prvi put prikazan 'Karate Kid', svi tadašnji tinejdžeri bili su ludi za filmom, a tinejdžerice su u svoje sobe postavljale postere na kojima je bio Ralph Macchio, glumac koji je u tom kultnom ostvarenju utjelovio tinejdžera Daniela LaRussoa. U to vrijeme imao je 22 godine, no zbog mladenačkog izgleda nitko nije posumnjao u to da nije u tinejdžerskim godinama. Sudeći prema najnovijim fotografijama, još uvijek uspješno prkosi godinama

Nekadašnja holivudska tinejdžerska zvijezda, junak trilogije 'Karate Kid', danas 60-godišnji Ralph Macchio izazvao je pažnju pojavivši se na dodjeli Nickelodeon Kids' Choice Awards u Santa Monici. Na crvenom tepihu pozirao je s američkom glumicom Peyton List te u društvu supruge Phyllis Fierro. Sudeći prema viđenom, glumac i dalje mami uzdahe, ali i izaziva zavist ljepšeg spola.

Svojedobno se našalio rekavši da su za njegov vječno mlad izgled krivi roditelji (jer i oni izgledaju mladoliko) te da iz nekog razloga ima mladenačku energiju. 'Zdrav način života ne škodi ako želite ostati zdravi i osjećati se mlado. Ali mislim da sam imao sreće kada je genetika u pitanju', izjavio je tada.

Podsjetimo, osim u dva nastavka filma 'Karate Kid', Macchio se istaknuo ulogama u filmovima 'Moj rođak Vinny' i 'Autsajder' te u Netflixovoj seriji 'Cobra Kai', koja nastavlja pratiti život njegova protivnika u filmu 'Karate Kid', Johnnyja Lawrencea, kojeg utjelovljuje glumac William Zabka.