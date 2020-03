Nekad je nastupala zakopčana do grla, a sad dekolte stavlja u prvi plan: Evo kako je Indira izgledala 1998. kad je nastupala na Dori

Indira Levak imala je jedan od najupečatljivijih nastupa i slovila je za jedan od tri najveća favorita u Opatiji proteklog vikenda. Odjenula je atraktivni Zigmanov kostim fluorescentno ružičaste boje koji je pojačao njezinu energičnu izvedbu i scenski nastup. No nekada je na Dori nastupala u drukčijem modnom izričaju

Colonia se 1998. u Opatiji predstavila s pjesmom 'U ritmu ljubavi'. Te je godine pobijedila Danijela Martinović sa skladbom 'Neka mi ne svane' a Colonia je bila među favoritima no završili su na četvrtom mjestu. Zanimljivo je da im je jedan od konkurenata bio Branimir Mihaljević koji joj je za ovogodišnju Doru napisao pjesmu 'Will Never Break My Heart'. Indira je tada, nedavno je otkrila, strepila da ne padne na pozornici tim više što ju je iz prvih redova tada promatrala Ksenija Urličić.

Pjevačica poznata po svojoj nepresušnoj energiji, u devedesetima je furala totalno drukčiji imidž. Imala je tamnu kosu i nosila je 'zatvorenije' modne kombinacije za razliku od danas kada u četrdesetima izgleda bolje nego ikada.