Neka nova lica: Napokon otkrivena nova postava serije 'Tračerica'

Serenu van der Woodsen, Blair Waldorf, Dana Humphreyja i Chucka Bassa gledali smo tijekom šest uzbudljivih sezona serije 'Tračerica' kao likove srednjoškolce odrasle u bogatom dijelu Manhattana u New Yorku. Nakon nekoliko godina pauze serija se, objavljeno je, vraća na male ekrane, ali ovoga puta sa sasvim novom glumačkom postavom

HBO Max potvrdio je vijest koja se već nekoliko tjedana širi medijima i koja oduševljava sve ljubitelje serije 'Tračerica', a koja je emitirana od 2007. do 2012. Novi nastavci, s novim radnjama , zavrzlama i glumcima, uskoro će se naći upravo na njihovom streaming servisu. Ono što pak nije bilo poznato postava je glumaca, no sada i to znamo.

Glumila je zatim u filmu 'Enough Said', u dokumentarcu 'The Punk Singer', zatim u filmu snimanom u Chicagu 'This Is Our Youth', a okušala se i na Broadwayu.