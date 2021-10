Ne znate što biste gledali od silnih serija i filmova? Dalibor Matanić dao nam je nekoliko prijedloga

Nema tko se nije našao u situaciji da je pomislio kako je pogledao apsolutno sve vrijedno gledanja. No to znači da nešto nije promaknulo. Iza jednog od naših najproduktivnijih redatelja brojni su hvaljeni i nagrađivani filmovi: 'Blagajnica hoće ići na more', 'Fine mrtve djevojke', '100 minuta slave', 'Volim te', 'Kino Lika', 'Majka asfalta', 'Ćaća', 'Majstori', 'Zvizdan' te serija 'Novine'. Otkrijte što se Dalibora Matanića od serija i filmova posebno dojmilo, možda vas uspije zaintrigirati

Ostatak godine, u hladnijim mjesecima, većina će provesti ušuškana uz svoje najbliže i najbolje serije i filmove koji se nude na raznim streaming platformama. Zamolili smo Dalibora Matanića da nam da svoje prijedloge. Na početku je izdvojio šestodijelnu HBO-ovu seriju Mikea Whitea, za koju je već potvrđeno da će se snimati nastavak.

Bijeli lotos (HBO GO) 'Topla preporuka za vrlo duhovitu satiru 'The White Lotus' o hrpi dobrostojećih gostiju koja dolazi u havajski hotel. Iznimni glumci i atmosfera serije garancija su dobre zabave', kaže Matanić. Podsjetimo, šestoepizodna serija 'Bijeli lotos' Mikea Whitea društvena je satira smještena u ekskluzivno havajsko ljetovalište. U glavnim ulogama su Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy, Brittany O'Grady, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney i Steve Zahn, a prati odmor raznih hotelskih gostiju tijekom jednog tjedna, dok se opuštaju i revitaliziraju u raju. No svakim danom u ovim se naizgled savršenim putnicima, veselim zaposlenicima hotela i samom idiličnom lokalitetu pojavljuje sve mračnija kompleksnost. Seriju možete gledati na HBO-u GO, dostupnom u ponudi MAXtv-a.

Fargo (HBO GO) 'S druge strane 'Fargo' ne treba posebno predstavljati, riječ je o seriji koja je sigurno na popisu najboljih serija zadnjih dvadeset godina, a svaka sezona donosi nove likove i novi kontekst, tako u ovom slučaju obračun crnačke i talijanske mafije 50-ih na svjež način, kakav samo film i serijal 'Fargo' znaju', kaže Matanić. Smještena u Kansas Cityju 1950. godine, četvrta sezona 'Farga' usredotočuje se na dva kriminalna sindikata koji se bore za djelić američkog sna i sklapaju nesiguran mir. Zajedno kontroliraju alternativnu ekonomiju eksploatacije, korupcije i droge. Kako bi učvrstio primirje, Loy Cannon (Chris Rock), glava afroameričke kriminalne obitelji, trampi svog najmlađeg sina Satchela sa svojim neprijateljem Donatellom Faddom, šefom talijanske mafije. Zauzvrat, Donatello predaje svog najmlađeg sina Zera Loyu. Priča o imigraciji, asimilaciji i moći isprepliće se s onima o Jostu Faddi, impulzivnom i hedonističkom nasljedniku mafijaške obitelji Fadda, zatim Donatellovom posvojenom sinu Patricku Rabbiju Milliganu, detektivu Odisu Weffu, Oraetti Mayflower i američkom šerifu Dicku Deafyju Wickwareu. Seriju možete gledati na HBO-u GO, dostupnom u ponudi MAXtv-a.

Očnjak (HBO) 'Tko nije pogledao 'Očnjak' (Dogtooth), sad ima šanse da ispravi tu nepravdu prema samom sebi i pogleda kamen temeljac grčke uvrnute kinematografije koja je sigurno luđa od svega što ste vidjeli u zadnje vrijeme. Roditelji koji drže svoju već odraslu djecu unutar zidina njihovog doma u neznanju o vanjskom svijetu, to savršeno paše nakon svih lockdowna koje smo iskusili', preporučuje Matanić. 'Očnjak' je potresna priča o disfunkcionalnoj obitelji koja živi u četiri zida; u lijepoj i velikoj kući s bazenom, travnjakom i visokom ogradom živi peteročlana obitelj. Otac, majka, dvije kćeri i sin. Djeca su već velika, u godinama kada se postaje samostalan, no njihovo je ponašanje na nivou mališana. Svi, osim oca koji odlazi na posao, žive u potpunoj izolaciji i ne izlaze iz kuće. Otac uči djecu o vanjskom svijetu pričajući im besmislice, netočne činjenice, predstavljajući vanjski svijet opasnim po život, a sve da ih zadrži u izolaciji. Djeca nemaju nikakvu predodžbu o vanjskom svijetu niti ikakve mogućnosti doći u doticaj s bilo čime što se nalazi preko ograde. No kako su djeca već zapravo odrasli ljudi, nagon za odvajanjem od roditelja sve je jači...

Zora (HBO GO) 'Također, ako ste za naše uranjanje u jezu neposredne i neizvjesne budućnosti koja nam se približava, na HBO-u (kao i sve navedeno) premijerno prikazujemo 'Zoru', drugi dio naše 'Trilogije sunca' o pobjedi ljubavi nad mržnjom', ispričao nam je Dalibor Matanić.

Podsjećamo, kao i u prvom filmu iz trilogije, 'Zvizdanu', Matanić, koji potpisuje i scenarij i režiju, nastavlja se baviti suprotstavljanjem najplemenitijih i najnižih ljudskih poriva. Glavnog protagonista filma, Matiju, igra Krešimir Mikić, a njegovu suprugu Iku Tihana Lazović.

