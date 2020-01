Ne može odoljeti bikiniju zvjerskog printa: Mlađahni Anwar Hadid ne odvaja se od slavne Kosovarke

Slavna pjevačica kosovkih korijena Dua Lipa i mlađi brat uspješnih manekenki Gigi i Belle Hadid, novogodišnji odmor provode u sunčanom Miamiju

Zaokret prema zabavnijoj glazbi uslijedio je nakon priznanja britanske pjevačice i tekstopisca da je njezina iskrenost uglazbi ponekad zna 'ugristi za dupe'.

'Umjetnost je subjektivna i to je način na koji razmišljam o tome dok se fokusiram na pjesme sve do trenutka objave, kada više ne pripadaju meni. Pa ako ih ljudi žele secirati i od njih napraviti ono što žele, to je u redu. Samos am iskrena, a to me ponekad ugrize za dupe. Mislim da sam se kao žena u glazbenoj industriji, a posebno svojim životom u fokusu javnosti, demonizirala', rekla je Lipa.

S Nadolazećim drugim albumom kaže da e shvatila da joj je dopušteno da se zabavi i da neće dopustiti komentarima drugih da ometaju njenu dobru zabavu.

'Osjećam kod ovih snimki puno više uzbuđenja i zabave i uživam u činjenici da mi je dopušteno da budem sretna, da se dobro provodim bez dopuštenja mišljenjima drugih da se u to upliću', zaključuje Dua Lipa.

