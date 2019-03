Ne može bez skandala: Hoće li nesmotrena izjava da je imala aferu s kolegicom iz benda ugroziti najavljenu turneju

Od samog nastanka jednog od najpopularnijih ženskih bendova svih vremena, Spice Girls, upravo je Melanie Brown bila najglasnija. Tamnoputa, simpatična Mel, oduvijek je morala biti u centru pažnje, a s takvim je ponašanjem nastavila i kasnije. Posljednjih mjeseci sa stranica tabloida ne silaze detalji njezinog ružnog razvoda, a sada je sve odlučila dodatno 'začiniti' pričom kako je imala intimnu vezu s jednom od kolegica iz benda

'Jednostavno se dogodilo, nasmijale smo se svemu i to je bilo to'. Navodno je Mel B nahvalili i poprsje Geri Halliwell dodavši: 'Bile smo najbolje prijateljice i to se jednostavno dogodilo.'

Ipak, nakon što je to izjavila, Mel B je ubrzo zbog svega zažalila, smatrajući svojom greškom što je odala takvu tajnu na televiziji. 'Mrzit će me zbog ovoga. Ona je sad tako otmjena, živi u toj luksuznoj kući, ima bogatog muža, no, to je sve istina.'