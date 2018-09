Spice Girls spremne za turneju – no bez Victorije Beckham!

Osamdeset posto grupe Spice Girls ide na novu turneju – prvu nakon 2007. Jedina članica koja vjerojatno neće biti dio ponovnog ujedinjenja ženske hit grupe je Victoria Beckham

Melanie Brown, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Emma Bunton i Victoria Beckham bile su popularne od sredine devedesetih do početka novog milenija, a od onda su se već jednom ponovo našle na turneji Viva Forever.

Zadnjih desetak godina obožavatelji su priželjkivali još jednu turneju grupe Spice Girls, a same pjevačice pokušavale su uskladiti svoje rasporede kako bi to ostvarile. Nova turneja sad je definitivno u planu, no ne bez malog problema. Čini se kako će Spajsice na turneju morati bez jedne članice – Victorije Beckham.

'Idemo na turneju. Nas četiri sigurno. Vidjet ćemo što će biti s Posh, no nas četiri definitivno idemo na turneju. Victoria bi nam se mogla pridružiti u nekoliko nastupa', rekla je Mel B u razgovoru s Jamesom Cordenom.