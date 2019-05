Naša najpoznatija plus size ljepotica proslavila rođendan; muž joj priredio iznenađenje kojem se ni u snu nije nadala

Emotivnim objavama na društvenim mrežama Lucija Lugomer javnosti je pokazala kako je proslavila 26. rođendan, no najveće iznenađenje priredio joj je muž Danijel

Naša najpoznatija plus size manekenka Lucija Lugomer proslavila je 26. rođendan. Kako to obično bude istaknula je to i na Instagramu, a kako sama kaže: 'Došao je i taj dan - ovo stvorenje je napunilo 26.godina! Kako? Kada?'

'Još jučer sam krenula s pitanjima gdje sam ja to sa 26. godina, što sam postigla do sada, kakvi su ljudi oko mene koje sam si izabrala, koliko sam naucila do sada, koliko još imam za učiti... Jesam li sretna i zadovoljna? Ljudi moji, imam pravo s tolikim ponosom nositi svoje godine i kada me netko pita koliko imam najradje bi se zaderala na glas DVADESETIŠEEEEEST!', s ponosom je istaknula Lugomer.