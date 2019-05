Nakon tri godine Ella Dvornik otkrila: 'Charles me je zaprosio upravo u ovoj sobi'

U veljači 2016. godine, kćer glazbene legende Dine Dvornika, Ella Dvornik, okrenula je novu stranicu u životu. Zaručila se za dugogodišnjeg partnera Charlesa Pearcea, danas njezina supruga i oca kćerkice Balie Dee. Iako nikada nije previše pričala o tome, sada je otkrila kako ju je simpatični Britanac zaprosio

'Ako ikada planirate ići u Japan. Preporuka za mjesto koje me je osvojilo. Charles me je zaprosio upravo u ovoj sobi s pogledom na planinu Fuji. Selo se zove Kawaguchiko. I dan danas je najljepše mjesto u kojemu sam ikada bila', napisala je 27-godišnja Ella. Prisjetimo Ella je svog današnjeg supruga upoznala tijekom života u Londonu, a ovaj 13-godina stariji marketinški stručnjak promijenio je njezin život iz temelja.

'Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći', ispripovijedala je jednom Ella svojim obožavateljima trenutak kada je shvatila da je Charles onaj pravi.