Nakon što su zbog potresa iz Petrove bolnice evakuirane i Elin Kostelić i tek rođene blizanke, sada su napokon svi kod kuće

Još uvijek se zbraja šteta od jučerašnjeg stravičnog potresa koji je pogodio Zagreb, a zbog kojeg ni većina stanovnika metropole, ali i okolnih pogođenih mjesta niti noćas nije mirno spavala. Zbog potresa je hitno evakuirana i Petrova bolnica, a fotografije rodilja umotanih u deke kako u naručju drže tek rođene bebe potresle su sve. Među njima bila je i supruga našeg najboljeg skijaša, koja je tamo prije samo tri dana na svijet donijela blizanke

Među rodiljama koje su evakuirane bila je i sama Elin Kostelić , kojoj je brzo iz Gračana prvo stigla Ivičina majka Marica Kostelić , a potom je i on stigao sa sinovima. Budući da je s bebama i mamom bilo sve u redu, liječnici su ih otpustili kući i prije uobičajenog, a sve kako bi svi bili na sigurnom.

'U onom bunilu kao da nisam shvaćao da je to potres nego mi se činilo kao da je to neki orkan koji će raznijeti našu kuću. Tek kada je sve stalo, kada sam se posve razbudio, shvatio sam da je to zapravo bio potres', izjavio je za Večernji list Ivica Kostelić i otkrio kako je prvo nazvao suprugu, a potom i svoju majku.