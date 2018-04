Nakon prekida s Hauserom Jelena Rozga utjehu pronalazi u putovanjima

Prije nekoliko dana objavila je svoj novi singl 'Najbolji dan', a onda se zaputila na kratki odmor od obveza. Ovoga puta uživa u sunčanom Rimu gdje je pokazala koliko joj godi talijanski zrak i klima

'Pozdrav iz Vječnog Grada', poručila je mnogobrojnim obožavateljima ispod fotografije na kojoj pozira u casual izdanju u kakvom u možemo vidjeti samo u privatnim trenucima opuštanja. Tijekom nastupa i pojavljivanja na društvenim događanjima Jelena je uglavnom dotjerana od glave do pete.

Simpatična Dalmatinka ne krije koliko voli putovati i otkrivati nove destinacije, a nedavno je za tportal otkrila i koje su joj najdraže rekavši: 'To je Split jer je kući najljepše i jer je sve ljepše uz more i sunce. Zatim Atena, jer ima neke magije u tom temperamentu ljudi, a onda New York - grad u kojem ništa, pa ni ljubav, nikada ne spava.'

Zato se nekoliko puta godišnje uputi u Atenu gdje se uvijek lijepo provede i kući ponese divne uspomene.