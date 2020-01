Nakon najprestižnijih dvorana svijeta, pijanist Zvjezdan Ružić domaćoj publici priredio bajku na vodi

Pogledajte kako izgleda kada vješti pijanist odluči u najvećem gradu u državi, u šumi, s jezera stvoriti filmski ugođaj svojom glazbom, koju kritičari uspoređuju sa svjetskom prvom klasom

'Pianotron' , posljednji projekt pijanista Zvjezdana Ružića , peterostrukog dobitnika Porina, zasluženo je bio glavna točka, velike trodnevne manifestacije povodom 225. obljetnice Dana parka Maksimir. Pianotron je jedinstvena „suradnja“ dvaju instrumenata koje Ružić istovremeno svira - lijeva ruka na mellotronu (analognom sintisajzeru kojeg su davnih dana proslavili Beatlesi), a desna ruka na klaviru, čime stvara ugođaj kao da je orkestar na pozornici dok sve konce, ili bolje rečeno note, u rukama drži samo on . On je prvi u povijesti glazbe koji je na veliko oduševljenje i publike i struke spojio ova dva naizgled nespojiva instrumenta i stvorio potpuno novi stil kojeg tek treba definirati, a kojeg je kritika zasad prozvala - Pianotron stil. Njegove svakodnevne šetnje parkom donijele su mu ideju o postavljanju Pianotrona na plutajuću pozornicu nasred Drugog jezera - i tako je Ružić u šetnji sebi osmislio najljepšu pozornicu na svijetu! Glazbenik koji se zalaže da vrati prirodu ljudima, odnosno da svoju glazbu spaja s prirodom, itekeko je odlučan u toj namjeri, a brojna publika svih uzrasta, gotovo 3.000 ljudi, zbog toga je dobila priliku provesti s njim „Delightuful F“ večer uz jezero. Skromno, meditativno i iskreno, s dječjom naivnošću i pristupačnosti, Ružić je prenio glazbom sve ono što on jest i način na koji vidi svijet, baš kao i što sam govori:

Njegova originalnost i hrabrost u pristupu glazbi i pristupu životu, njegova spremnost na rizik najprije je stvorila čarobnu naslovnu skladbu albuma, „Delightful F“, u koju je zauvijek zapisao svu magiju onog trenutka kada ugledate nekoga tko vas potpuno obori s nogu svojom pojavom, a onda je ta skladba pokrenula lavinu inspiracije koja je dovela do fenomenalnog projekta Pianotron i koncertnog spektakla, bajke na vodi, kojemu su prisustvovali mnogobrojni Zagrepčani u najvećem, najstarijem i najljepšem parku u Gradu za takvu velebnu obljetnicu. Ružić iza sebe broji mnoge nastupe u nekim od najprestižnijih dvorana svijeta. Između ostalog, održao je dvije velike kineske turneje sa svojim projektom, u kojima je obišao petnaest kineskih gradova, kao i turneju sa svjetskom senzacijom 2 Cellos, s kojima je nastupao u Japanu, Australiji i Novom Zelandu, ali tvrdi kako je ovo ipak daleko najljepša pozornica na kojoj je ikada nastupao! Projektom „Pianotron“ i novim albumom „Delightful F“ on izlazi iz svih zona komfora, ali njegov hrabar, izravan i iskren pristup snažno ukazuju na to kako se nepoznatog ne boji, već tu savršeno vlada, a pritom mu i publika na njegovim sanjarskim putovanjima daje svoje potpuno povjerenje. Kako to izgleda kada vješti pijanist odluči u najvećem gradu u državi, u šumi, s jezera stvoriti filmski ugođaj svojom glazbom, koju kritičari uspoređuju sa svjetskom prvom klasom, sada mogu vidjeti i svi oni koji nisu imali prilike prisustvovati ovom jedinstvenom događaju.