Nakon kratkog prekida, svojoj su ljubavi dali drugu priliku: Slavni glumac i pjevačica na crvenom tepihu nisu skidali osmijehe s lica

Prije mjesec dana mediji su se raspisali o prekidu veze holivudskog glumca Channinga Tatuma i britanske pjevačice Jessie J koja je trajala godinu dana. No, čini se kako su svojoj ljubavi odlučili dati drugu priliku. Slavni par se po prvi put pojavio zajedno na crvenom tepihu svečane gale MusiCares Person Of The Year u Los Angelesu

Nakon kratkog prekida ljubavne veze, Channing Tatum i Jessie J obnovili su svoju ljubav i svima dali do znanja da je jača nego ikad, zablistavši na crvenom tepihu u Los Angelesu dotjerani od glave do pete i sa širokim osmijehom na licima.

Zvijezda filmova 'Step Up' i 'Čarobni Mike' tijekom poziranjafotografima lijepu britansku pjevačicu nije ispuštao iz ruke. Koliko se vole, glumac i pjevačica nisu mogli sakriti, izmijenjujući sve vrijeme zaljubljene poglede i dodire.

Ovo je ujedno i njihovo prvo zajedničko pojavljivanje na javnom događanju, otkako se u listopadu 2018. godine počelo šuškati o njihovoj ljubavnoj vezi. Slavni glumac je za crveni tepih odabrao klasično crno odijelo u kombinaciji s bijelom košuljom i lakiranim crnim mokasinkama, dok je jedna od najpopularnijih britanskih pjevačica blistala u izazovnoj srebrnoj haljini, usklađenoj s modnim detaljima u istoj boji.