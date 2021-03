Nakon kanibalskog skandala optužen za silovanje: Policija istražuje glumca Armieja Hammera zbog navodnog seksualnog napada

Glasnogovornik policije iz Los Angelesa je u četvrtak, nekoliko sati nakon optužbi jedne žena za silovanje i fizičko zlostavljanje, potvrdio da je glumac Armie Hammer osumnjičeni u istrazi pokrenutoj 3. veljače

'24. travnja 2017. godine, Armie Hammer me u Los Angelesu nasilno silovao više od četiri sata, tijekom kojih mi je više puta glavom udario o zid, ostavljajući mi modrice na licu. Počinio je i druga nasilna djela na koja nisam pristala. Na primjer, tukao me po stopalima tako da sam osjećala svaki svoj korak sljedećih tjedan dana. Tijekom ta četiri sata pokušala sam otići, ali nije me puštao. Mislila sam da će me ubiti. Otišao je ne pokazujući brigu za moje stanje', rekla je Effie u svojoj izjavi i objasnila kako se našla u toj situaciji.

'Tijekom i nakon ovog napada živjela sam u strahu od njega i dugo njegove postupke prema meni doživljavala kao izvrnuti oblik ljubavi. Sad kada više nada mnom nema nikakvu moć, shvatila sam da je ogroman mentalni utjecaj koji je imao nada mnom nanio mi nevjerojatnu štetu na više razina', objasnila je Effie.

Hammerov je odvjetnik Andrwe Brettler u izjavi za časopis People negirao optužbe za silovanje, a tvrdi i da je odnos glumca i Effie bio potpuno sporazuman, unaprijed razmotren i dogovoren uz uzajamno sudjelovanje.

'Effina vlastita prepiska s gospodinom Hammerom potkopava i opovrgava njezine nečuvene navode. Još 18. srpnja 2020. slala mu je grafičke tekstove govoreći mu pto želi da joj učini. Gospodin Hammer joj u odgovoru jasno daje do znanja da ne želi takvu vrstu odnosa s njom', navodi se u izjavu odvjetnika Brtllera.