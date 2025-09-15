Nakon Eurosonga svoju je sreću pronašla u duhovnoj glazbi, a sinoć je pjevala u Zagrebu

Od 'blind' nastupa preko eurovizijske pozornice i pop singlova, Albinu Grčić je glazbeni put usmjerio prema vjeri. Prije koji dan objavila i spot za duhovnu pjesmu koju je nedavno snimila, a u protekle nedjelje je nastupila i na koncerti duhovne glazbe u organizaciji Zaklade Anamarija Carević
Još prošlog ljeta Albina Grčić je izjavila kako su 'ljudi puno više očekivali nakon tog Eurosonga' a da se ona još uvijek 'nije izgradila kao izvođač' te da joj je karijera status quo i 'traži idealnu grupu suradnika s kojima bi se mogla vratiti na pravi put'.
U međuvremenu postala je članica vokalno-instrumentalnog sastava VIS Veritas aeterna s kojima je snimila pjesmu 'Dođite k meni' inspiriranu odlomkom iz Evanđelja po Mateju. Počela je nastupati na koncertima duhovne glazbe, a jedan takav održao se sinoć u Zagrebu.
Najvažniji aspekt života
Podsjetimo, Albina se na sceni pojavila zahvaljujući showu 'The Voice', u kojem se natjecala u trećoj sezoni, a predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu 2021. godine. Inače je u crkvi od malih nogu, a, dugo je pjevala u bendu u crkvi. 'Vjera i odnos s Bogom su najvažniji aspekt mog života. Otkad sam se bliže upoznala s Isusom, odlučila sam sve što imam posvetiti njemu, uključujući i talent koji mi je dan', rekla je ranije za Slobodnu Dalmaciju. Prije nekoliko dana predstavila je novi spot za duhovnu pjesmu 'Što je započeto dovrši'.
'Nekako ovo doživljavam puno osobnije, jer to radim iz nekakvog poziva, ne iz nikakve koristi, tako da mi je drago, da evo, kroz te tekstove i kroz te darove koje sam dobila mogu možda dotaknuti ljude', istaknula je za IN magazin.