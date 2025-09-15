Nakon Eurosonga svoju je sreću pronašla u duhovnoj glazbi, a sinoć je pjevala u Zagrebu

Od 'blind' nastupa preko eurovizijske pozornice i pop singlova, Albinu Grčić je glazbeni put usmjerio prema vjeri. Prije koji dan objavila i spot za duhovnu pjesmu koju je nedavno snimila, a u protekle nedjelje je nastupila i na koncerti duhovne glazbe u organizaciji Zaklade Anamarija Carević

Još prošlog ljeta Albina Grčić je izjavila kako su 'ljudi puno više očekivali nakon tog Eurosonga' a da se ona još uvijek 'nije izgradila kao izvođač' te da joj je karijera status quo i 'traži idealnu grupu suradnika s kojima bi se mogla vratiti na pravi put'.

U međuvremenu postala je članica vokalno-instrumentalnog sastava VIS Veritas aeterna s kojima je snimila pjesmu 'Dođite k meni' inspiriranu odlomkom iz Evanđelja po Mateju. Počela je nastupati na koncertima duhovne glazbe, a jedan takav održao se sinoć u Zagrebu.

Najvažniji aspekt života Podsjetimo, Albina se na sceni pojavila zahvaljujući showu 'The Voice', u kojem se natjecala u trećoj sezoni, a predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu 2021. godine. Inače je u crkvi od malih nogu, a, dugo je pjevala u bendu u crkvi. 'Vjera i odnos s Bogom su najvažniji aspekt mog života. Otkad sam se bliže upoznala s Isusom, odlučila sam sve što imam posvetiti njemu, uključujući i talent koji mi je dan', rekla je ranije za Slobodnu Dalmaciju. Prije nekoliko dana predstavila je novi spot za duhovnu pjesmu 'Što je započeto dovrši'.