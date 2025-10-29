Raskol u španjolskoj kraljevskoj obitelji: Letizia je na snažnom udaru

Juan Carlos navodi da je njegov odnos s kraljicom Letizijom već dugo distanciran, te da ona ' nije pomogla u jačanju obiteljskih veza '. Time je bivši monarh po prvi put javno potvrdio ono o čemu se nagađalo još od 2003. godin e, kada su se Letizija i princ Felipe zaručili. Nagađanja o napetim odnosima dodatno su se pojačala nakon što je Juan Carlos 2014. abdicirao, a 2020. napustio Španjolsku i preselio se u Ujedinjene Arapske Emirate.

Udaljenost od unuka i obiteljskih događanja

Prema francuskom tjedniku Paris Match, koji je imao uvid u knjigu, bivšem kralju je savjetovano da 'se drži podalje' i da nema kontakt sa svojim unukama, princezama Leonor i Sofijom. Juan Carlos navodno nije viđen s njima od 2018. godine, kada je sudjelovao na proslavi 40. obljetnice španjolskog Ustava. Sam priznaje da ga Leonor nikada nije posjetila u Abu Dhabiju, iako je privatni susret održan 2014. u Galiciji, dok je kralj bio na regati, a obitelji se ondje nakratko sastala.

Sjena skandala i samonametnuti egzil

Kralj Juan Carlos vladao je gotovo četiri desetljeća i bio ključna figura u demokratskoj tranziciji Španjolske nakon Francove diktature. No njegovu vladavinu obilježili su i brojni skandali, uključujući aferu s danskom poduzetnicom Corinnom zu Sayn-Wittgenstein, s kojom je 2012. bio na lovačkom safariju u Africi dok se Španjolska borila s teškom recesijom. Taj događaj izazvao je snažan negativan odjek u javnosti i ubrzao kraj njegove vladavine.