Raskol u španjolskoj kraljevskoj obitelji: Letizia je na snažnom udaru

Knjiga od 500 stranica, koju je Juan Carlos napisao zajedno s francuskim autorom Laurenceom Debrayem, trebala bi biti objavljena u prosincu pod naslovom 'Pomirenje', a već sada privlači ogromnu pozornost
Bivši kralj Španjolske Juan Carlos u svojoj novoj knjizi 'Pomirenje', koja izlazi idućeg tjedna, otkrio je da već godinama ima osobni nesporazum sa svojom snahom, kraljicom Letizijom.
Ovi navodi, koju prenosi španjolski El Confidencial, prva je javna potvrda napetih odnosa unutar španjolske kraljevske obitelji.
Letizia na udaru
Juan Carlos navodi da je njegov odnos s kraljicom Letizijom već dugo distanciran, te da ona 'nije pomogla u jačanju obiteljskih veza'. Time je bivši monarh po prvi put javno potvrdio ono o čemu se nagađalo još od 2003. godine, kada su se Letizija i princ Felipe zaručili. Nagađanja o napetim odnosima dodatno su se pojačala nakon što je Juan Carlos 2014. abdicirao, a 2020. napustio Španjolsku i preselio se u Ujedinjene Arapske Emirate.
Udaljenost od unuka i obiteljskih događanja
Prema francuskom tjedniku Paris Match, koji je imao uvid u knjigu, bivšem kralju je savjetovano da 'se drži podalje' i da nema kontakt sa svojim unukama, princezama Leonor i Sofijom. Juan Carlos navodno nije viđen s njima od 2018. godine, kada je sudjelovao na proslavi 40. obljetnice španjolskog Ustava. Sam priznaje da ga Leonor nikada nije posjetila u Abu Dhabiju, iako je privatni susret održan 2014. u Galiciji, dok je kralj bio na regati, a obitelji se ondje nakratko sastala.
Sjena skandala i samonametnuti egzil
Kralj Juan Carlos vladao je gotovo četiri desetljeća i bio ključna figura u demokratskoj tranziciji Španjolske nakon Francove diktature. No njegovu vladavinu obilježili su i brojni skandali, uključujući aferu s danskom poduzetnicom Corinnom zu Sayn-Wittgenstein, s kojom je 2012. bio na lovačkom safariju u Africi dok se Španjolska borila s teškom recesijom. Taj događaj izazvao je snažan negativan odjek u javnosti i ubrzao kraj njegove vladavine.
U knjizi priznaje da je počinio 'ozbiljnu grešku' kada je 2008. od tadašnjeg kralja Saudijske Arabije, Abdullaha, prihvatio ukupno 100 milijuna dolara.
Nakon abdikacije, Juan Carlos je živio u samonametnutom egzilu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje boravi i danas. Njegova nova knjiga, prema najavama, trebala bi donijeti njegovu verziju događaja — od godina na prijestolju i političkih prekretnica, do složenih obiteljskih odnosa koji su obilježili suvremenu španjolsku monarhiju.