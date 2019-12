Nakon 'Beverly Hillsa' okupila se još jedna postava serije koja je žarila i palila 90-ih

1/10

'Naletjela sam na neke prijatelje u New Yorku', napisala je to 57-godišnja glumica Daphne Zuniga uz hashtag #zauvijekprijatelji, i uz to objavila fotografiju na kojoj pozira s kolegama - Josie Bisset, Laurom Leighton, Dougom Savantom, Andrewom Shueom i Courtney Thorne-Smith.