Nakon 27 godina Julia Roberts i Denzel Washington ponovno zajedno

Sve je spremno za još jednu zajedničku glumačku suradnju dvoje omiljenih holivudskih glumaca, koji su posljednji put snimali zajedno 1993. godine u hit filmu 'Slučaj Pelikan'. Juliju Roberts i Denzela Washingtona ovoga je puta angažirao Netflix za adaptaciju romana Rumaana Alama 'Leave the World Behind'

Radnja romana prati odmor supružnika i njihove djece na Long Islandu, kada se u jednom trenutku u kuću vrate vlasnici iste, a cijeli grad ostaje bez struje. Dvije obitelji našle su se u situaciji da im je odsječena sva komunikacija s vanjskim svijetom, no to nije sve...

Iako ni sam roman Rumaana Alama još nije stigao u knjižare diljem svijeta, već je spremna filmska adaptacija 'Leave the World Behind', a Netflix je najavio kako će u glavnim ulogama ponovno se naći Julia Roberts i Denzel Washington , koji su posljednji put zajedno surađivali prije punih 27 godina.

'Denzela Washingtona sam upoznala prije više od pola života. Rad s njim, iskreno, nikada nisam doživjela ništa slično. Bilo je baš kako sam maštala - ljudi vrište, žene padaju u nesvijest na ulici. Sretna sam što nikada nisam zapela u toj gomili. No, ono čega se jako dobro sjećam susret je s Paulette i vašom djecom, kada sam vidjela koliko ti je važna obitelj, kako su ti trenuci s njima najvažniji u životu. Znam da treba jako puno truda i rada, no ti i Pauletta pokazali ste mi kako snovi izgledaju i danas ja živim život i cijenim iste vrijednosti. Vas dvoje inspirirali ste me i nastavljate me inspirirati svakog dana.'