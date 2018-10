Najveći svjetski headlineri za 2019. stižu - The Cure napokon na Exitu!

Jedan od najvećih bendova u povijesti popularne glazbe napokon stiže na EXIT! Nakon što su ove godine rasprodali Hyde Park za 65.000 posjetitelja u Londonu, vijest da će rock divovi The Cure iduće godine krenuti na jubilarnu i možda posljednju turneju povodom nevjerojatnih 40 godina postojanja benda, nedavno je odjeknula širom svijeta

Na danas održanoj konferenciji za novinare, Dušan Kovačević, osnivač Exita naveo je da nije lako bilo doći do benda s vrha popisa želja svih velikih festivala: 'Svake godine od osnivanja Exita slali smo ponudu za The Cure, a paradoksalno, baš u trenutku kad su najveći otkako postoje i kreću na najtraženiju turneju iduće godine, dogodilo se da se oni jave nama!' Poznatii rock kritičar Dragan Ambrozić dodao je da je u pitanju nevjerojatna vijest te 's velikom sigurnošću može se reći da je u pitanju jedan od najznačajnijih koncerata u povijesti EXIT festivala'.

The Cure će sljedeće godine biti apsolutni headlineri na malom broju europskih festivala te su ulaznice prvih objavljenih datuma za 2019. planule u rekordnom roku. Na osobno inzistiranje benda, EXIT, trenutni nositelj europske šampionske titule, našao se među odabranim festivalima pa će na zadovoljstvo publike The Cure prvi put u Srbiji i regiji nastupiti 4. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Budući da se radi o turneji s malim brojem datuma i imajući u vidu da se radi o bendu koji slušaju stotine milijuna fanova iz nekoliko generacija, očekuje se da ulaznice za njihove koncerte budu najtraženije za 2019. godinu, što potvrđuju već rasprodani koncerti samo nekoliko sati od lansiranja ulaznica! To se upravo dogodilo u Irskoj, gdje je nedavno nastao opći kaos kada je objavljeno da će The Cure nastupati iste noći u Dublinu kada i Metallica, ali na drugom velikom open-air koncertu. Fanovi su ubrzo pali u još veći očaj jer su The Cure uspjeli svoj koncert odmah rasprodati, i to za samo par sati!



The Cure vrijede za bend koji uživa u svakom izlasku na scenu, a Rolling Stone ocjenjuje njihov nedavni koncertni spektakl pred 65.000 fanova u Londonu kao rijetko intiman za događaj te veličine. Bilo da sviraju na festivalu ili samostalno, set liste im se protežu kroz cijelu karijeru zbog čega im nastupi uvijek traju od dva do tri sata pa će i nastup na Exitu biti istinski koncertni spektakl s najvećim hitovima kao što su 'Friday I’m in Love', 'Lovesong', 'Pictures of You', 'In Between Days', 'Boys Don’t Cry', 'Close to Me', 'Love Cats', 'Just Like Heaven', 'A Forest'...



U isto vrijeme zavodljivi, kontroverzni i emotivni, spajajući post-punk, indie i alternativni rock, tijekom četiri desetljeć The Cure su prodali na desetine milijuna albuma, izdali 40 singlova, održali 1.500 koncerata, najavljujući čak i novi album uskoro. Utjecali su na formiranje goth rocka, iako oni sami to nisu. Utjecali su na Adele, Rihannu, Manic Street Preacherse, Massive Attack, Nine Inch Nailse, Mogwaija, Franka Oceana i druge žanrovski svjetlosnim godinama udaljene izvođače, dok su oni sami ostali neponovljiva pojava na glazbenoj sceni. Upravo to je recept za besmrtnost ovog benda čiju trenutnu vrhunsku postavu čine Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell i Reeves Gabriels.



Tijekom svoje karijere The Cure su osvojili najprestižnije glazbene nagrade kao što su BRIT, Q, NME, MTV i brojne druge. Elegantna melankolija kultnog albuma 'Disintegration', izdanog 1989. godine, utjecala je na milijune ljudi širom svijeta i zacementirala njihovu poziciju kao najboljeg britanskog indie benda te je 2004. godine MTV svoju godišnju MTV Icon emisiju i dodjelu posvetio upravo njima. Pjesme s potpisom The Cure neizostavni su dio soundtracka za neke od najikoniskijih filmova u suvremenoj kulturi, kao što su Vrana, Sudac Dredd, Svatovski pjevač, Underworld, 50 poljubaca za pamćenje, Zemlja avanture, Djevojka iz Jerseya, John Tucker mora umrijeti, Nick i Nora: Veza za jednu noć i brojne druge, dok Vogue, Highsnobiety i drugi poštovani modni izvori navode Roberta Smitha, njegovu crnu kosu bogatu lakom, crveni ruž i olovku za oči, kao besmrtnu modnu inspiraciju. Uz njegov stil i glas, u glazbenom svijetu Smithov ukus i riječ duboko se cijene. Naime, Smith je već godinama programski savjetnik poznatog Meltdown festivala, a koliko je na ovu poziciju teško doći, jasno je iz činjenice da su njegovi prethodnici bili besmrtni David Bowie te međunarodno prepoznata umjetnica Yoko Ono.



Ulaznice po poklon cijeni od 23. listopada!

Već sljedećeg tjedna, u utorak 23. listopada, stižu i prve četverodnevne EXIT ulaznice s nevjerojatnih 55% popusta, po poklon cijeni od 445 kn!

Istog datuma u prodaju bit će pušten i vrlo ograničen kontingent dnevnih ulaznica za prvi dan festivala, četvrtak, 4. srpnja, kad će nastupati The Cure, po poklon cijeni od 199 kn. Isti dan stižu i ulaznice za FAN PIT, po cijeni od 269 kn kao i GOLD VIP dnevne ulaznice za 4. srpnja po 799 kn. Ulaznice će biti dostupne na prodajnim mjestima Entrio i Ticketshop.