Najjače izdanje Defected Zagreba za spektakl u Boćarskom domu

Low Steppa, jedan od najutjecajnijih house glazbenika iz Ujedinjenog Kraljevstva. Proslavio se s Radio 1 Essential Mix i albumom Boiling Point kojim je stekao veliku popularnost. Njegov prepoznatljiv zvuk, zarazna energija za DJ pultom te odlična radna etika čine ga talentiranim umjetnikom koji živi i diše house glazbu. S nizom uspješnih singlova, uključujući hitove poput Heard It All Before, Runnin i Wanna Show You, te suradnje s etiketama poput Armada Music, Defected Records i Strictly Rhythm, Low Steppa konstantno je među deset najprodavanijih umjetnika na popularnoj ljestvici Beatport.

Riva Starr, pravim imenom Stefano Miele dolazi iz istočnog Londona. Nadaleko je cijenjeni DJ, producent i vlasnik Snatcha! Records i Brock Wild. Surađivao je s brojnim svjetskim zvijezdama i glazbenicima, a svakako je Jamiroquai visoko na ljestvici izvrsnih suradnji. Ima nezasitan glazbeni apetit, a izdaje za brojne poznate brendove underground glazbe.