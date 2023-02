Najizazovnija žena Hollywooda: U 82. godini života preminula Raquel Welch, vijest o smrti potvrdili članovi obitelji

Slavna američka glumica i internacionalni seks-simbol napustila je svijet. Njezina obitelj potvrdila je tragičnu vijest obznanivši da je preminula u srijedu ujutro

Rođena je 5. rujna 1940. u Chicagu kao Jo Raquel Tejada u Chicagu, u obitelji bolivijsko-irskog porijekla. Na početku karijere je glumila manje epizodne uloge, a prva značajnija uloga bila je 1965. u filmu 'A Swingin' Summer', koja joj je donijela ugovor s 20th Century Foxom. Slavu joj je donijela uloga Loane u povijesno-fantastičnom filmu 'One Million Years B.C.' (1966.) u kojem je rekla tek nekoliko rečenica, no nosila je oskudni bikini od jelenje kože, koji ju je učinio jednom od najpoznatijih modnih ikona. Postala je jedna od najtraženijih ženskih zvijezdi 60-ih i 70-ih.

Brzo je počela osvajati i nagrade, a među njima se našao i zlatni globus za najbolju glumicu za njenu ulogu u filmu 'Tri mušketira'. Imala je i kraće izlete u glazbu te je objavila singl 'This Girl's Back In Town', a pojavila se i u 'The Cher Show-u' te je s legendarnom pjevačicom pjevala hit I'm a Woman 1975. godine.

Kad je riječ o njezinom ljubavnom životu, bila je u braku četiri puta, a prezime je promijenila s prvim mužem. S njim je dobila i dvoje djece kći Tahnee i sina Damona. S James Welchom u braku je bila od 1959. do 1664. godine, s Patrickom Curtisom od 1967. do '72., s Andre Weinfeldom od 1980. do 1990. i s Richardom Palmerom od 1999. do 2004.