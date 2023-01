Nagrađivana glumica otkrila tajnu svog uspješnog braka koji traje već 26 godina

Angela Bassett koja je nedavno slavila na dodjeli nagrada Zlatni globus kao najbolja sporedna glumica za ulogu u filmu 'Black Panther: Wakanda Forever', u sretnom je braku od 1997. godine

Glumica je u braku s također glumcem Courtneyjem B. Vanceom od 1997. godine i smatra da parovi koji su u središtu medijske pozornosti trebaju 'gledati u istom smjeru'.

Sa svojim se suprugom upoznala još dok su oboje studirali na sveučilištu Yale, a ove će godine proslaviti 26. godišnjicu braka.

Bassett koja se proslavila ulogom u filmu o životu Tine Turner pod nazivom 'What's Love Got to Do with It' dodala je da bi parovi trebali prepoznati i poštivati međusobne želje.