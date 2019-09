Na vrhuncu slave nije mogao bez marihuane, a onda se nakon razvoda odao alkoholu, pomogli su mu tek anonimni alkoholičari

Zbog svojeg posljednjeg filma, 'Bilo jednom u... Hollywoodu', Brad Pitt ne prestaje davati intervjue, a njegov posljednji, onaj za The New York Times, otkrio je i neke zanimljive pojedinosti o njegovom životu. Prisjećajući se odrastanja, ali i najtežih perioda u životu, holivudski glumac otkrio je što mu je u svemu pomoglo

'Kroz moje odrastanje stalno su me podsjećali da budem sposoban, jak i da nikada ne pokazujem slabost', otkrio je za The New York Times Brad Pitt i dodao kako tek danas shvaća kako svog oca u nekim stvarim kopira. Sve to obilježilo je njega i njegov život i napravilo od njega osobu kakva je danas.