Na Thrill Blues Festival ove godine dolazi Robben Ford, jedan od najboljih svjetskih gitarista

Gradski park u Trilju, gradiću u Dalmatinskoj zagori, i ovog će ljeta biti mjesto za ljubitelje bluesa u Hrvatskoj, a umjetnički direktor Thrill Blues Festivala Boris Hrepić Hrepa najavljuje da će ovogodišnje izdanje festivala biti 'najjače, najbogatije i najraznovrsnije do sada'

Nastup je potvrdila i Sharrie Williams , dobitnica nagrade 'Blues Album of the Year' za 2012. koju krasi nadimak 'The Princess of Rockin' Gospel Blues', a posebno mjesto u programu imaju francuski bluzeri s kojima Hrepić i njegov bend Sunnysiders godinama surađuju i koji su na festivalu prisutni od prvog izdanja.

'S francuske blues scene tako na pozornicu Thrill Blues Festivala stižu The Wacky Jugs, pobjednici prošlogodišnjeg International Blues Challengea u Memphisu kao prvi francuski i uopće neamerički pobjednici tog svjetskog prvenstva u blues bendovima, roots blues duo s francuskim šarmom Two Roots Duo te kao gost mlada francuska blues nada 14-godišnji Valentin Vasseur, koji je već nastupao i s Cristone Kingfish Ingramom, pa čak i Buddyjem Guyem. Iz Makedonije dolazi energični duo In the Mood, iz Banje Luke stižu Tobacco Blues Band, a od domaćih imena nastupit će Bosak & Second Hand, koji su u zadnje tri godine objavili tri albuma, D.K. & First Timers Danka Krznarića, koji promovira svoj album prvijenac "Above the Clouds" te Sunnysiders, koji će izvesti i nekoliko pjesama s još neobjavljenog petog albuma. Tu su i tradicionalni domaći bendovi - Dbluz, Ozon i Raptor', najavio je Hrepić.

Bogati program uključuje i Blues Run utrku, projekciju dokumentarnog filma 'Črni Kastavac' redatelja Igora Modrića o blues legendi Jerryju Ricksu koji je kraj života proveo u Kastvu kraj Rijeke, Blues At School program, tri dana blues radionica internacionalnog karaktera pod nazivom Thrill Youth Camp, gostovanja cijenjenih europskih blues aktivista i promotora, a organizatori naglašavaju da je ulaz slobodan.