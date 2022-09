Na koncertu za Ukrajinu u zagrebačkoj Areni nastupit će Jason Derulo i Ne-Yo

Humanitarni koncert za Ukrajinu, na kojem će nastupiti svjetske zvijezde kao što su Jason Derulo i Ne-Yo, održat će se 29. listopada u zagrebačkoj Areni, a ulaznice kreću u prodaju od subote putem sustava Eventim, najavio je organizator koncerta

Zagreb je odabran kao sjedište projekta zbog blizine Ukrajine, ali i događanja devedesetih godina u Hrvatskoj koja uvelike podsjećaju na današnju situaciju u Ukrajini.

Tako će u Zagreb doći neke od najvećih zvijezda današnjice među kojima su Jason Derulo, Ne-Yo i DJ Architect, kao i još neka imena koja će biti naknadno objavljena.

Jason Derulo je američki pjevač i tekstopisac najpoznatiji po hitovima 'Want to Want Me', 'It Girl', 'Ridin' Solo', 'In My Head' i 'Wiggle'. Njegova pjesma 'Swalla' iz 2017. godine, koju izvodi zajedno s Nicki Minaj i Ty Dolla $ign, samo na YouTubeu je ostvarila više od 1,6 milijardi pregleda. Derulo je jedan od najvećih podržavatelja Projecta Phoenix te je nedavno snimio video poruku u kojoj poručuje da ga 'podržava cijelim svojim srcem'.

Drugi headliner donacijskog koncerta za Ukrajinu je Ne-Yo, punim imenom Shaffer Chimere Smith, popularni američki R&B, soul i hip-hop pjevač. Njegove pjesme iznimno su popularne među svim generacijama i gotovo dva desetljeća su na vrhu svjetskih top lista.

Ulaznice za koncert bit će u prodaji od subote u 12 sati preko sustava Eventim. Najniža cijena je 490 kuna, a u sljedećim danima u prodaju će se pustiti iznimno limitirana serija ulaznica, koje će uključivati i pristup backstageu te upoznavanje omiljenih zvijezda.