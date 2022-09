[FOTO] Kakav romantičar: Golman gruzijske reprezentacije nakon utakmice zaprosio djevojku

1/14

Gruzijac Irakli Razmadze jedva je čekao završetak susreta njegove momčadi sa Slovačkom. Naimek, dok su vaterpolisti izlazili iz bazena, golman je s buketom cvijeća prišao svojoj djevojci Lisi na tribinu. Ona ga je zagrlila i mislila je da je došao proslaviti pobjedu, no on je kleknuo. Dok je sa zvučnika svirala pjesma Elvisa Presleya 'Love me tender' posegnuo je za rukom u džep i zaprosio svoju dragu zaručničkim prstenom. Ona je odmah rekla - da, a kad su jedno drugome pali u zagrljaj, oduševljeno je aplaudirala gruzijska selekcija i publika u splitskoj Spaladium Areni.