Na isti dan: Sestra legendarnog glazbenika umrla na treću godišnjicu njegove smrti

Melanie Panayiotou, sestra glazbene legende Georgea Michaela, umrla je u Londonu točno na treću godišnjicu njegove smrti na Božić

Melanie koja je uvijek davala podršku bratu, bila je vrlo ponosna i zbog romantične drame 'Posljednji Božić' koji je inspiriran Michaelovim legendarnim hitom 'Last Christmas'.

Inače, u filmu se mogu čuti i njegove pjesme, kao i nikada objavljena 'This Is How (We Want You To Get High)'.