Mojmira Pastorčić pričala o tome zašto su joj se rugala druga djeca i otkrila je li stavila botoks

'Kad sam bila mala i kad sam imala šest godina i kad sam sjedila u prvom razredu osnovne škole i kad su se sva druga djeca predstavljala i govorila sva ta normalna imena i onda kad bih ja rekla: ‘Mojmira Pastorčić’, svi su se smijali u glas i pokazivali prstom u mene. Tad mi je bilo neugodno. Kad sam odrastala, s obzirom na to da je to dosta neobično ime i da do dana današnjeg nisam upoznala drugu Mojmiru, kad bih se predstavila nekome i rekla: ‘Mojmira’, svatko bi uvijek rekao: ‘Kako, kako?. Bilo mi je nelagodno i nisam baš bila sretna sa svojim imenom’, prisjetila se.

Uvijek nosi ravne cipele

Ispričala je zašto nema nokte, štikle i šminku.

'Istina je da nemam nokte. Ne lakiram uopće nokte. Ne sviđa mi se to. Nikad ih nisam lakirala. Posebno mi se ne sviđaju oni umjetni nokti. Ne nosim štikle. Visoka sam. Štikle mi ne trebaju. Uvijek nosim ravne cipele. Ne stavljam botoks. To jednostavno nije moj đir. Vjerujem u to da čovjek treba prirodno izgledati. Meni se to sviđa. I mislim da to što nekako na televiziji izgledam onako kao što zapravo izgledam, da je to ta neka iskrenost koju čovjek prepozna. Isto tako i normalno govorim i izgledam onako kako izgledam. I mislim da ljudi prepoznaju kad si prema njima iskren. Mislim da ne moraju sve žene… Zašto bi sve žene na televiziji morale nositi štikle? Zbog čega bi sve žene na televiziji morale imati nokte? Ja mislim da nije sve u izgledu. Za mene je na prvom mjestu uvijek sadržaj', poručila je Mojmira.