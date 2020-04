Bez obzira na sve što se zbilo u prošlosti, mnogi se još uvijek nadaju da postoji šansa, i to velika, da Brad Pitt i Jennifer Aniston obnove svoju vezu. A upravo o njima raspričala se 58-godišnja pjevačica Melissa Etheridge gostujući u showu 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'

Melissa Etheridge čvrsto drži stranu Jennifer Aniston, nemajući baš lijepih riječi za Angelinu Jolie, i silno se nada kako će između Brada Pitta i lijepe glumice ponovno zaiskriti. 'Nadala sam se da ću gostovati u ovom showu bez spominjanja imena one koju ne želim spomenuti', našalila se Melissa Etheridge gostujući preko videochata u showu Andyja Cohena, ne želeći izgovoriti ime Angeline Jolie.

Dvostruka dobitnica Grammyja nije mogla prešutjeti to koliko voli Aniston i Pitta, a dodala je i kako je uvjerena da će njih dvoje do kraja svojih života ostati bliski prijatelji.