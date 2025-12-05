VALENTINA BAUS

Misterij je riješen: Evo što se uistinu nalazi iza voditelja Dnevnika Nove TV

N. Sa

05.12.2025 u 08:45

Valentina Baus
Valentina Baus Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
Na svom službenom TikTok profilu voditeljica Dnevnika Nove TV, Valentina Baus, snimila je video iz studija, razotkrivši napokon što se to točno nalazi iza njihovih leđa

Nakon što je studio Dnevnika Nove TV prije godinu dana u potpunosti preuređen, iza voditelja svake se večeri vidi redakcija s ljudima koji tamo rade, ali i hodaju uokolo dok voditelji čitaju vijesti. Budući da gledateljima nije bilo jasno, je li tu riječ o pravim ljudima ili pak animaciji, misterij je razriješila voditeljica Valentina Baus.

Na svom službenom TikTok profilu Valentina je objavila video snimljen tijekom reklama, samo nekoliko minuta prije negoli je sjela u voditeljski stolac i nastavila još jednu šihtu Dnevnika.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik

'Bokić, ljudi. Mi smo sad pod Dnevnikom, reklame su. Iza nas ovi ljudi koji sjede. Evo sad je tu trenutačno Domagoj Koprivnjak, naš novinar. Oni su stvarno tu jer je iza nas open space redakcija', govori Valentina u videu.

Valentina Baus Izvor: Cropix / Autor: Vedran Peteh

U opisu istog poziva ljude da joj se jave i kažu što ih još zanima oko Dnevnika da im snimi.

Komentara ispod svega nije nedostajalo, a mnogi su otkrili i kako su bili uvjereni da je to slika iza njih. 'Mislio sam oduvijek da je to samo zelena pozadina', 'Mene to toliko odmalena zanima što je iza, mislio sam green screen'...

@valentinabaus Za one koje zanima tko su ljudi iza nas dok vodimo Dnevnik🥰 Nasi novinariii koji i za vrijeme Dnevnika nekad tek dovrsavaju svoje priloge📺 P.S Pisite ako vas jos nesto zanima o televiziji pa snimim 🥰 #fyp #viral #videoviral #television #croatia ♬ original sound - Valentina B.

