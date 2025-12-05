Misterij je riješen: Evo što se uistinu nalazi iza voditelja Dnevnika Nove TV

Nakon što je studio Dnevnika Nove TV prije godinu dana u potpunosti preuređen, iza voditelja svake se večeri vidi redakcija s ljudima koji tamo rade, ali i hodaju uokolo dok voditelji čitaju vijesti. Budući da gledateljima nije bilo jasno, je li tu riječ o pravim ljudima ili pak animaciji, misterij je razriješila voditeljica Valentina Baus.

Na svom službenom TikTok profilu Valentina je objavila video snimljen tijekom reklama, samo nekoliko minuta prije negoli je sjela u voditeljski stolac i nastavila još jednu šihtu Dnevnika.

'Bokić, ljudi. Mi smo sad pod Dnevnikom, reklame su. Iza nas ovi ljudi koji sjede. Evo sad je tu trenutačno Domagoj Koprivnjak, naš novinar. Oni su stvarno tu jer je iza nas open space redakcija ', govori Valentina u videu.

U opisu istog poziva ljude da joj se jave i kažu što ih još zanima oko Dnevnika da im snimi.

Komentara ispod svega nije nedostajalo, a mnogi su otkrili i kako su bili uvjereni da je to slika iza njih. 'Mislio sam oduvijek da je to samo zelena pozadina', 'Mene to toliko odmalena zanima što je iza, mislio sam green screen'...