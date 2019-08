'Mislio sam da jako puno znam, sve dok nisam upoznao svoje 'lovce' u 'Potjeri'

Uoči puta u Toronto gdje će izvesti hit monodramu 'Ćiro', Tarik Filipović u posljednjim je pripremama na Hrvatskoj radioteleviziji za najgledaniji televizijski kviz 'Tko želi biti milijunaš?' koji se vraća nakon gotovo čitavog desetljeća: u četvrtak, 19. rujna na HTV 1

Poznati televizijski voditelj, kazališni i filmski glumac uskoro će put Kanade čemu se veseli jako veseli, što je otkrio i za tportal.hr.

'Predstava 'Ćiro' je svugdje odlično primljena. Sretan sam što do kraja godine s njom gostujem i u Zürichu, Beču, New Yorku i Chicagu, Oslu te Njemačkoj, a u Australiju ponovo putujem u proljeće', ispričao je Tarik.

Tarika ćemo ove jeseni ponovno vidjeti u popularnom 'Milijunašu'.

'I 'Milijunaš' i 'Potjera' su mi najdraži kvizovi, od ukupno njih četiri - koliko sam ih imao prilike voditi… A kada sam trebao odlučiti vraćam li se u 'Milijunaš' - ne znam, osjećao sam se pomalo kao trener s puno igrača koji treba složiti momčad... No, izabrao sam 'staru' ljubav, znate, čovjek se i u poslu zaželi promjene. A i nekako mi je bilo nezamislivo gledati 'Milijunaša' s drugom osobom u toj stolici. Inače, nisam ni sanjao o voditeljskoj karijeri – ali na poziv Maje Jurković i Laze Goluže otišao sam na audiciju za 'Milijunaša' i prošao… Zanimljivo, jedan moj susjed, koji je igrom slučaja živio i u Americi, pokazivao mi je fotografije par mjeseci prije te audicije i govorio o američkoj verziji 'Who wants to be a millionaire' i rekao mi kako taj kviz dolazi u Hrvatsku. 'To je rođeno za tebe!', govorio mi je… Ma nije mi bilo na kraj pameti. No, kad su me pozvali na audiciju, odmah sam mu se pohvalio na što je on odgovorio: 'Rekao sam ti - imao sam osjećaj, znam da ćeš proći..'. I eto prošao sam, i nekako se u životu sve čudno, ali na kraju ipak posloži', rekao je Tarik za HRT.